Pululu nagrany we Francji. Co za szef!

Afimico Pululu ma za sobą kolejną dobrą rundę w barwach Jagiellonii. Napastnik w rozgrywkach ligowych zdobył 7 bramek w 16 meczach. Pochodzący z Demokratycznej Republiki Kongo zawodnik nie próżnuje też w trakcie zimowej przerwy. Tym razem poza boiskiem.

Afimico Pululu wziął udział w akcji charytatywnej na ulicach Miluzy

Afimico Pululu postanowił wykorzystać świąteczny okres, aby pomóc najuboższym. Napastnik pojawił się na ulicach swojego rodzinnego miasta (Miluzy), gdzie wziął udział w akcji charytatywnej. Piłkarz Jagiellonii został patronem i jednym z głównych sponsorów szlachetnego przedsięwzięcia.

Celem akcji była pomoc dla najuboższych mieszkańców Miluzy, którym w trakcie wydarzenia rozdawano posiłki. Jeśli ktoś myślał, że rola Pululu skończyła się na byciu twarzą przedsięwzięcia, to jest w błędzie. Napastnik znalazł się wśród wolontariuszy, którzy w pocie czoła pracowali dla potrzebujących. Łącznie rozdano 90 ciepłych posiłków.

- Dziękujemy Afimico Pululu, naszemu sponsorowi, za jego obecność, poświęcony czas i zaangażowanie podczas tej ostatniej akcji w tym roku. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom i partnerom, którzy wspierali nas przez cały rok. Dzięki Wam mogliśmy dać uśmiech, ciepło i wsparcie wielu osobom. Podczas gdy ten rok dobiega końca, pamiętajmy, że solidarność nigdy się nie kończy. Działajmy dalej, dawajmy i dzielmy się. Nie możemy pomóc wszystkim, ale każdy może pomóc komuś - czytamy we wpisie na profilu Jeunes en Action Pour La Solidarite na Instagramie, gdzie zamieszczono wideo.

Wygląda na to, że Jagiellonia rozpocznie rundę wiosenną bez Afimico Pululu. Napastnikowi kończy się w czerwcu kontrakt i nic nie wskazuje na to, że miałby zostać przedłużony. W związku z czym zawodnik prawdopodobnie zimą opuści klub. Mówi się m.in. o zainteresowaniu Widzewa, który miałby być gotowy zapłacić Pululu rekordowy kontrakt w historii Ekstraklasy.