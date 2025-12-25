Lepiej się trzymajcie. Tyle Jagiellonia chce za Pietuszewskiego!

Od kilku dni coraz więcej mówi się o przenosinach Oskara Pietuszewskiego do FC Porto. - FC Porto jest zdecydowane na transfer teraz. Nie ma mowy o wypożyczeniu na rundę. Płacimy duże pieniądze i zamykamy temat. Ważne, aby piłkarz był jak najszybciej przygotowany - poinformował w Wigilię Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

Tyle Jagiellonia Białystok życzy sobie za Oskara Pietuszewskiego

O tym, że trwają negocjacje między klubami poinformował także Damian Domitrz z Polsatu Sport. "Z tego co wiem, Porto wciąż nie odpowiedziało na ostatnią propozycję Jagiellonii. A ta według moich informacji wynosiła te 10 milionów z bonusami" - przekazał. Jeśli by się to potwierdziło, to nie zostałby pobity rekord transferowy Ekstraklasy, który wynosi 11 mln euro.

"Z Portugalii słychać, że Porto będzie zbijało cenę, bo chciałoby zapłacić poniżej 10. Oskar Pietuszewski jest na tak. Jagiellonia nie chce sprzedawać. Porto chce go już teraz. Wszystko rozstrzygnie się raczej po świętach" - dodał dziennikarz. Gdyby 17-latek dołączył do portugalskiego klubu, to bez wątpienia mógłby liczyć na opiekę ze strony Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora, którzy tworzą podstawową parę stoperów w drużynie "Smoków".

O tym, że transfer zimą jest realny, mówił również ustępujący prezes Jagiellonii Białystok Ziemowit Deptuła. - Natomiast inną kwestią jest to, na ile to jest możliwe. Obecnie prowadzone są rozmowy na kilku frontach. Od ich finalizacji zależy potencjalny transfer - podkreślił działacz w rozmowie z TVP Sport.