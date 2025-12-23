Klub z Ekstraklasy może pobić rekord transferowy! "Oferta z Serie A"

1 - zaledwie tyle meczów na koncie w PKO BP Ekstraklasie miał 22-letni Oskar Wójcik jeszcze przed rozpoczęciem tego sezonu. Tymczasem w rundzie jesiennej stał się jednym z odkryć rozgrywek i znakomicie spisywał się w obronie Cracovii.

Cracovia pobije rekord transferowy?

Bardzo dobra dyspozycja Oskara Wójcika sprawiła, że wzbudza on zainteresowanie nawet zagranicznych klubów. Piotr Rzepecki z portalu 365dniopilce.pl poinformował, że piłkarzem interesują się kluby Serie A. Może dojść do tego, że Cracovia pobije rekord transferowy. Dotychczasowy wynosi około 5 milionów euro - tyle Leicester City zapłacił w 2016 roku za Bartosza Kapustkę, obecnie grającego w Legii Warszawa.

"W kuluarach padło hasło "rekord transferowy klubu"... Chodzi o ofertę z Serie A. Można się domyślić, iż 22-latek miałby zasilić zespół, który preferuje grę na trójkę obrońców, bo tak od wielu lat gra Cracovia i właśnie w tym systemie Wójcik czuje się najlepiej. Faktem jest, że zdecydowana większość zespołów w Serie A gra właśnie takim ustawieniem, stąd trudno ustalić, który konkretnie klub jest najbardziej zaangażowany w transfer Polaka" - czytamy.

Rzepecki bardzo chwali Wójcika.

"Jest jednym z najlepszych obrońców w tym sezonie, jesienią zaskoczył wszystkich swoją bezkompromisowością, skutecznością w pojedynkach i pewnością siebie. Wójcik uchodzi za prawdziwego walczaka, jego liczby w obronie są imponujące – wyróżnia się skutecznością w pojedynkach w defensywie (6,8 interwencji na mecz, 2 przechwyty na mecz i 58% wygranych pojedynków – blisko 6 na spotkanie). Do tego imponuje charakterem" - dodaje.

Wójcik w tym sezonie wystąpił w 20 spotkaniach (18 w lidze i dwa w Pucharze Polski). W aż 18 z nich grał 90 minut.