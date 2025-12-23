Mielcarski o transferze Pietuszewskiego. Jaśniej się nie da

17-letni Oskar Pietuszewski to jeden z najlepszych polskich piłkarzy młodego pokolenia. Błyskotliwy skrzydłowy jest na liście życzeń wielkich europejskich klubów, takich jak: Arsenal, Manchester City, Bayern Monachium, FC Barcelona, FC Porto czy Red Bull Salzburg. Według serwisu Meczyki.pl Porto zaproponuje za 17-latka kwotę w okolicach rekordu PKO Ekstraklasy. Mowa o 11 mln euro.

Grzegorz Mielcarski mówi o ewentualnym transferze Pietuszewskego do Porto

Kilka dni temu głos na temat przyszłości Pietuszewskiego zabrał dziennikarz Mateusz Borek. - Jest też realne zainteresowanie m.in. z FC Porto. Wydaje mi się, że to by było supermiejsce – wielki klub, który za chwilę być może odzyska mistrzostwo Portugalii. Jest tam dwóch Polaków, którzy świetnie się tam wprowadzili. To by była duża historia, gdyby było tam trzech Polaków - powiedział.

Teraz głos na temat ewentualnego transferu Pietuszewskiego do FC Porto zagrał były reprezentant Polski - Grzegorz Mielcarski, świetnie znający ten klub. Grał w nim bowiem w latach 1995-1999 i zdobywał cztery mistrzostwa Portugalii.

- Pierwszy, główny atut jest taki, że jest tam już dwóch naszych reprezentantów. To na pewno może pomóc młodemu chłopakowi. Druga rzecz jest taka, że Porto, podobnie jak Sporting i Benfica przez wiele lat korzystało z młodych zawodników, promując ich i następnie wysyłając ich w świat. Nie jest to klub, który będzie czekał na piłkarza nie wiadomo jak długo, ale z drugiej strony nie będzie mu niczego utrudniał. Z portugalskich klubów Porto chyba najbardziej sprzyja Polakom, zaczynając od Józefa Młynarczyka. Andrzej Juskowiak też osiągał sukcesy w Sportingu, ale żaden polski piłkarz, który grał w Portugalii, nie może równać się z Młynarczykiem. W Porto mają sympatię do Polaków - powiedział Mielcarski w rozmowie z "Weszło".

Według niego FC Porto jest świetnym klubem, by potem przejść do jeszcze silniejszego z czołowych lig Europy.

- Jest to klub o takim charakterze, że jeśli tam sobie poradzisz, to możesz iść w każde miejsce na świecie. Nie ma przypadku w tym, że Porto wygrało Puchar Europy, Ligę Mistrzów i dwa razy Puchar Interkontynentalny - dodał Mielcarski.

Pietuszewski w tym sezonie zagrał w Jagiellonii Białystok w 31 meczach, strzelił trzy bramki i miał dwie asysty.

Jagiellonia Białystok po 17 kolejkach PKO BP Ekstraklasy z 29 punktami jest na trzecim miejscu w tabeli. Do Wisły Płock i Górnika Zabrze traci punkt, ale ma jeden mecz rozegrany mniej. Zespół z Białegostoku wystąpi też w barażach o 1/8 finału Ligi Konferencji.