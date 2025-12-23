Powrót na stronę główną

Media: Lech Poznań znalazł nowego bramkarza

Jednym z najważniejszych celów transferowych Lecha Poznań na zimowe okienko jest zwiększenie rywalizacji wśród bramkarzy. Obecna hierarchia na tej pozycji jest prosta - Bartosz Mrozek i długo, długo nikt. Już niedługo sytuacja się zmieni. Kolejorz znalazł nowego golkipera w drugiej lidze hiszpańskiej.
Po rundzie jesiennej Lech Poznań jest w dobrej sytuacji. Wciąż rywalizuje na trzech frontach. W Pucharze Polski dotarł już do 1/4 finału, gdzie zagra z Górnikiem Zabrze. 10. miejsce w Lidze Konferencji dało awans do fazy pucharowej. W 1/16 finału tych rozgrywek Lech zmierzy się z KuPS bądź Shkendiją Tetowo. 

Nieco mniej kolorowo wygląda sytuacja w Ekstraklasie, gdzie Lech zajmuje dopiero ósmą lokatę. Sytuacja w tabeli jest taka, że do liderującej Wisły Płock podopieczni Nielsa Frederiksena tracą zaledwie cztery punkty. Jak przekazywaliśmy dwa dni temu, wynik sportowy nie będzie decydującym kryterium w ocenie pracy Duńczyka, a liczyć się ma również analityczna ocena postawy zespołu

Bartosz Mrozek dostanie konkurenta

By jednak walczyć o trofea, drużynę w zimowym okienku należy wzmocnić. Za priorytet uznano ściągnięcie nowego bramkarza. Uznano bowiem, że w drużynie brakuje rywalizacji na tej pozycji. Bezapelacyjnym numerem jeden w Lechu jest Bartosz Mrozek. 25-latek jest jedynym piłkarzem Kolejorza, który nie opuścił w tym sezonie ani jednego spotkania. Ostatni mecz tego roku - zwycięstwo 2:1 nad Sigmą Ołomuniec, był już setnym występem Mrozka w Lechu.

O kolejne bramkarz Lecha będzie musiał już walczyć z nowym rywalem. Jak podają Meczyki, do Poznania ma bowiem trafić Plamen Andrejew. W planach klubu jest wypożyczenie, a w umowie ma pojawić się też opcja wykupu. 21-latek jest 11-krotnym młodzieżowym reprezentantem Bułgarii. Wystąpił w trzech ostatnich spotkaniach kadry do lat 21. 

Plamen Andrejew w Lechu?

Andrejew jest zawodnikiem Feyenoordu Rotterdam, ale rundę jesienną spędził na wypożyczeniu do Racingu Santander. Podstawowym bramkarzem lidera drugiej ligi hiszpańskiej jest jednak Jokin Ezkieta, chociaż Bułgar wystąpił w dwóch ostatnich meczach - Racing oba zremisował 1:1. Dużo wskazuje na to, że jego wypożyczenie do Hiszpanii zostanie skrócone, co umożliwi transfer do Poznania.

Lech Poznań do rundy wiosennej będzie przygotowywać się na zgrupowaniu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Podczas dwutygodniowego obozu treningowego drużyna rozegra trzy mecze sparingowe. Pierwszy mecz po powrocie do rozgrywek Kolejorz rozegra na własnym boisku. Rywalem będzie Lechia Gdańsk.

