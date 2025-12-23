Jest pierwsza decyzja Papszuna w Legii. Transfer wstrzymany

Tylko wyraźna poprawa wyników w lidze może uratować sezon Legii Warszawa. Wojskowi odpadli pod koniec października z Pucharu Polski, a w grudniu pożegnali się z Ligą Konferencji. W obu przypadkach kibice mają nad czym ubolewać. Brak gry krajowym pucharze oznacza, że Legia nie może wywalczyć promocji do występów w Europie dzięki ewentualnemu triumfowi w tych rozgrywkach. Pożegnanie z LK to z kolei brak potencjalnych bonusów od UEFA za zwycięstwa lub remisy meczowe.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki z mocnym przesłaniem w sprawie piłkarzy Legii: Współczuję im. Cierpią na tym ich bliscy

Pierwsza decyzja Papszuna. "Wypożyczenie zostaje wstrzymane"

19 grudnia Legia oficjalnie ogłosiła, że nowym szkoleniowcem klubu został Marek Papszun. Trener mocno chciał dołączyć do stołecznego zespołu. Przed nim duże wyzwanie.

Na początku stycznia Papszun uda się z Legią na obóz przygotowawczy. Znamy już pierwszą decyzję szkoleniowca. Do drużyny seniorskiej dołączył Jan Leszczyński, co potwierdził Paweł Gołaszewski z tygodnika "Piłka Nożna" na kanale Meczyków.pl. Dotychczas mówiło się o tym, iż Leszczyńskiego czeka transfer do Betclic 1. Ligi. Wszystko po to, by mógł regularnie grać. Nowy trener Legii uznał jednak, że utalentowany stoper powinien powalczyć o miejsce w pierwszej drużynie Wojskowych.

- Spotkania, spotkania, spotkania i analizy. Na razie jest decyzja, że Janek Leszczyński jedzie z Legią na obóz, a jego wypożyczenie do Pogoni Grodzisk Mazowiecki zostaje wstrzymane - powiedział Gołaszewski.

Leszczyński jeszcze bez debiutu

Dotychczas 18-latek nie miał okazji zagrać w seniorskiej drużynie Legii. Występował w trzecioligowych rezerwach oraz w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów.

Czytaj także: Klub Piszczka szaleje! Potwierdzili piąty transfer. To weteran Ekstraklasy

W nowym roku Papszun po raz pierwszy ma poprowadzić trening z drużyną 4 stycznia. Sześć dni później Legia wylatuje do Hiszpanii na obóz przygotowawczy do drugiej części sezonu.