Górnik sprawił kibicom piękny prezet na święta! Jest oficjalny komunikat

Przed sezonem 2025/2026 w Ekstraklasie jako faworytów do mistrzostwa wskazywało się przede wszystkim Lech Poznań, Jagiellonię Białystok, Raków Częstochowa oraz Legię Warszawa. Tymczasem po osiemnastu kolejkach sezonu liderem tabeli jest beniaminek, czyli Wisła Płock, a tyle samo punktów (30) ma drugi Górnik Zabrze, o którym też nikt raczej nie mówił w kontekście kandydata do tytułu. Ekipa Michala Gasparika na pewno liczy, że po Nowym Roku podtrzyma wysoką formę.

Górnik Zabrze ogłosił. To już pewne: ci piłkarze zostają

W poprzednich dwóch kolejkach Ekstraklasy zabrzanie doznali bolesnych, wysokich porażek z Lechią Gdańsk (2:5) oraz Rakowem Częstochowa (0:4), ale do tamtego czasu mieli jedną z najlepszych defensywnych formacji w Ekstraklasie. W ciągu pierwszych siedemnastu meczów stracili tylko piętnaście goli. Duża była w tym zasługa doświadczonych obrońców - Erika Janzy oraz Rafała Janickiego. We wtorek klub ogłosił w ich sprawie świetne wieści.

Wspomniani zawodnicy będą grali w Górniku przynajmniej do czerwca 2027 roku. "W przypadku obu zawodników w trakcie rundy jesiennej został wypełniony formalny zapis kontraktowy określający limit minut powodujący automatyczne przedłużenie umowy. [...] Obu piłkarzom Górnika gratulujemy bardzo udanej jesieni. Liczymy na równie dobrą dyspozycję podczas rundy rewanżowej. Cieszymy się, że zostajecie z nami na dłużej!" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Górnik Zabrze kolejny mecz rozegra 31 stycznia. Jego rywalem będzie Piast Gliwice.