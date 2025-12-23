A jednak! Media: Nowe informacje ws. transferu Pululu. Rekord Ekstraklasy

Nie tylko Oskar Pietuszewski, ale i Afimico Pululu jest jednym z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy Jagiellonii Białystok. Napastnik od poprzedniego sezonu, gdzie został królem strzelców ligi konferencji, jest rozchwytywany przez inne europejskie kluby.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki z mocnym przesłaniem w sprawie piłkarzy Legii: Współczuję im. Cierpią na tym ich bliscy

Pululu odchodzi z Jagiellonii? Wszystko na to wskazuje

Niedawno, tuż przed ostatnią kolejką fazy ligowej LK pojawiły się niepokojące informacje nt. przyszłości tego piłkarza. Dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok - Łukasz Masłowski zdradził w podkaście "Ofensywni", że zawodnik nie zamierza przedłużać umowy, która kończy się 30 czerwca 2026 roku.

- Na ten moment Afimico nie wykazuje chęci przedłużenia kontraktu z Jagiellonią. Prawdopodobnie ten kontrakt latem wygaśnie, aczkolwiek piłka pisała różne scenariusze, więc wszystko się może zdarzyć, ale na dziś to są też decyzje strategiczne i trzeba sobie powiedzieć jasno, czy to jest moment, żeby przygodę z klubem kontynuować, czy ktoś doszedł do sufitu i potrzebuje świeżości. Cenię, jakim Afimico jest piłkarzem, ale zobaczymy, co będzie - zdradził.

Sensacyjne doniesienia. Pululu może zostać w Polsce

Mówiło się, że zainteresowane Pululu są także kluby z Polski w tym m.in. Lech Poznań. Teraz Damian Domitrz z Polsatu Sport ustalił, że zainteresowani usługami napastnika Jagi są także włodarze... Widzewa Łódź.

Zobacz też: Słowak przyjechał do Polski. Oto co go zaskoczyło

"Z końcem sezonu 2025/2026 wygasa kontrakt napastnika, więc jeśli Jagiellonia chce na nim zarobić, musi sprzedać go w najbliższym okienku transferowym. Wśród klubów zainteresowanych pozyskaniem Pululu są między innymi Widzew Łódź i cypryjski Pafos FC" - czytamy.

Jakby tego było mało serwis goal.pl dowiedział się, że Widzew "jest gotowy zaproponować napastnikowi Jagiellonii długi kontrakt z bardzo dobrymi zarobkami" - czytamy. "Najprawdopodobniej rekordowymi w historii Ekstraklasy. W takim układzie musiałaby to być umowa przekraczająca milion euro netto rocznie. Bo właśnie na takim poziomie od pewnego czasu płaci już Widzew. Vide umowy Zeqiriego czy Bukariego" - dodano.

Jagiellonia szuka następcy Pululu i... Pietuszewskiego

Duma Podlasia miała się już pogodzić ze stratą swojego czołowego strzelca i już ma szukać jego następcy. Podobnie jest z następcą Oskara Pietuszewskiego, który ma być blisko porozumienia z FC Porto.

"Sprawa jeszcze nie jest przesądzona. W grze o pozyskanie skrzydłowego pozostają inne kluby, które od dawna z uwagą obserwują rozwój nastolatka. Jagiellonia planuje zarobić na 17-latku około 10 milionów euro + bonusy" - czytamy na łamach polsatsport.pl.