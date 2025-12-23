Rekord, rekord! Media: Tyle gigant oferuje za największy polski talent

FC Porto od dłuższego czasu obserwowało Oskara Pietuszewskiego. Młody zawodnik potrafił się świetnie spisywać nie tylko w klubie, ale również w reprezentacji Polski U-21. Portugalczycy nie mają wątpliwości, że 17-latek idealnie pasuje do ich koncepcji składu. Piłkarzem Jagiellonii Białystok oczywiście interesują się jeszcze większe kluby, ale być może to właśnie ekipa z Estadio do Dragao będzie dla niego idealnym wyborem. Jest jedna rzecz, która ma kluczowy wpływ na potencjalny wybór Porto ze strony polskiego talentu.

Porto pokochało Polaków. To jeszcze bardziej przekonuje do transferu

Mowa oczywiście o tym, że Porto stało się przyjaznym miejscem dla Polaków. Od lata w klubie gra duet naszych środkowych obrońców - Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Obaj panowie zbierają świetne recenzje, a chwalony jest szczególnie Bednarek. W dodatku w drużynie "Smoków" jest również rówieśnik Pietuszewskiego - Hubert Charuży.

Udane transfery Polaków jeszcze bardziej przekonały Porto do tego, by sięgnąć po Pietuszewskiego. On sam natomiast mógłby rozwinąć się w lidze portugalskiej, a później celować w przejście do którejś z najmocniejszych lig. Z otoczenia zawodnika wypływały sygnały, że lepiej byłoby, gdyby w najbliższych miesiącach nie przechodził do potęgi typu Manchester City, Barcelona, lecz do zespołu ze słabszej ligi.

Według serwisu Meczyki.pl Porto zaproponuje za 17-latka kwotę w okolicach rekordu PKO Ekstraklasy. Mowa o 11 mln euro.

Jeszcze niedawno Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok, przyznawał, że nazwy niektórych klubów, które chcą ściągnąć Pietuszewskiego, działają na wyobraźnię. Zawodnik zdaje sobie sprawę z tego, o co walczy.

- Najlepszym rozwiązaniem byłoby może nawet zimą doprowadzić do transferu, a jego nowy klub zostawiłby go jeszcze na pół roku w Białymstoku. Będzie mógł sobie podszkolić język, dokończyć szkołę, zdać prawo jazdy i powalczyć jeszcze z Jagiellonią o coś więcej - powiedział Masłowski na antenie TVP Sport.