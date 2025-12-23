Szef Rakowa wymownie o Papszunie. Prawda wreszcie wyszła na jaw

Po długiej sadze i przepychankach medialnych Marek Papszun w końcu został trenerem Legii Warszawa. Były trener Rakowa Częstochowa długo walczył o ten transfer, ale w końcu się udało. "Marek Papszun od dnia 19 grudnia obejmuje funkcję trenera pierwszej drużyny Legii Warszawa. Umowa będzie obowiązywać do końca sezonu rozgrywkowego 2027/28. W najbliższych dniach Marek Papszun skompletuje i przedstawi sztab szkoleniowy. Treningi z pierwszym zespołem rozpoczną się 5 stycznia, a 10 stycznia drużyna wyjedzie do andaluzyjskiej miejscowości Mijas na obóz przygotowawczy przed rundą wiosenną" - poinformowano w komunikacie.

Koniec sagi transferowej z udziałem Marka Papszuna

- Cieszę się, że trener Marek Papszun będzie z nami i wkrótce rozpocznie pracę z drużyną. Doprowadzenie tego procesu do końca wymagało dużej determinacji obu stron i jest wyrazem naszego zaufania do kompetencji, doświadczenia i charakteru trenera. Jednocześnie od początku nowego roku powierzam całościowe zarządzanie klubem Marcinowi Herra i wierzę, że wspólnie z trenerem, w pełni wykorzystają stworzone warunki i potencjał Legii, aby osiągać wymagane rezultaty sportowe, organizacyjne i biznesowe - mówił po ogłoszeniu Dariusz Mioduski.

Marka Papszuna w Rakowie zastąpił Łukasz Tomczyk, który podpisał umowę do czerwca 2027 roku. Ponadto w kontrakcie miała znaleźć się klauzula przedłużenia o trzy lata.

Szef rady nadzorczej Rakowa Częstochowa Wojciech Cygan stwierdził w rozmowie z "Przeglądem Sportowym", że pozycja nowego szkoleniowca "nie będzie się różniła" od tej Marka Papszuna. - Natomiast pamiętajmy, że ta pozycja Papszuna rosła wraz z sukcesami i wierzę, że Łukasz Tomczyk także wraz z sukcesami te pozycje będzie wzmacniał - podkreślał.

Papszun trzymał "twardą ręką" także pracowników

Cygan wyjawił także, że Papszun nie tylko trzymał piłkarzy "twardą ręką", ale także pracowników. - Pamiętam początek, jak przychodziłem do klubu i wszyscy pracownicy klubu bali się wejść do pokoju trenera Marka. Nawet z taką prozaiczną rzeczą, jak zaniesienie trenerowi kluczyków do samochodu służbowego, przychodzili do mnie. Chcieli, żebym ja to robił, bo na mnie nie będzie krzyczał - ujawnił.

Marek Papszun na ławce trenerskiej Legii oficjalnie zadebiutuje 30 stycznia 2026 w starciu z Koroną Kielce. Aktualnie Wojskowi plasują się na przedostatnim 17. miejscu w tabeli Ekstraklasy i tracą do lidera 11 pkt.