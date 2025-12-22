To będzie nowy rekord Ekstraklasy? "Jest wart minimum 15 mln euro"

W ostatnich tygodniach dużo dzieje się wokół Rakowa Częstochowa. Na odejście do Legii Warszawa naciskał Marek Papszun. Trochę to trwało, ale kluby doszły do porozumienia i w piątek (19 grudnia) Papszun został oficjalnie ogłoszony trenerem Wojskowych. Trzy dni później z kolei Raków zorganizował konferencję prasową, na której Michał Świerczewski, właściciel klubu, poinformował, że "Medaliki" poprowadzi Łukasz Tomczyk, pracujący poprzednio w Polonii Bytom.

Świerczewski zachwycony napastnikiem. "Cudowny chłopak"

Poza tematem nowego szkoleniowca poruszono także m.in. kwestię Jonatana Brauta Brunesa, snajpera Rakowa. Norweg jest w tym sezonie w bardzo dobrej dyspozycji. Świerczewski podkreślił, że w Częstochowie ten piłkarz jest bardzo ceniony. Zasugerował, że gdyby Raków miałby go sprzedać, to najpewniej padłby rekord Ekstraklasy.

- To jest cudowny chłopak, cudowny zawodnik. Dla nas jest wart minimum 15 milionów euro. Ale pewnie też rozważymy kwotę poniżej 15 milionów. Nie chciałbym, żeby on usłyszał tę kwotę, bo zaraz będzie dzwonić - powiedział Świerczewski.

Słowa właściciela Rakowa potwierdzają, co o Brunesie mówił wcześniej Artur Płatek, doradca zarządu w klubie. W TVP Sport podkreślił bowiem, że za niską kwotę "Medaliki" na pewno nie będą sprzedawać bramkostrzelnego zawodnika.

Brunes żegnał się z kibicami? To było zastanawiające zachowanie

Po ostatnim meczu rundy jesiennej Norweg został na murawie, machając w stronę kibiców. Niektórzy sugerowali, że być może w taki sposób chce się z nimi pożegnać. Spekulowano, że zimą opuści zespół z Częstochowa. Na razie jednak niewiele na to wskazuje.

- Jestem z nim w kontakcie. Jeśli coś się będzie działo, to będziemy z nim rozmawiać, ale to muszą być naprawdę konkretne oferty - podkreślił Płatek.

Brunes bardzo dobrze funkcjonuje w Rakowie. W tym sezonie we wszystkich rozgrywkach wystąpił 29 razy. Strzelił 16 goli i zanotował jedną asystę. Obecnie serwis Transfermarkt wycenia go na sześć milionów euro, a kontrakt 25-latka z "Medalikami" wygasa w połowie 2028 roku.