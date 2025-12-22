Jagiellonia Białystok zakończyła rundę jesienną na trzecim miejscu w tabeli Ekstraklasy i z awansem do fazy pucharowej Ligi Konferencji, ale kibice tego klubu nie mogą być do końca zadowoleni. Jagiellonia zanotowała kiepską końcówkę jesieni i nie wykorzystała okazji, żeby awansować na pierwsze miejsce w lidze. Odpadła też z Pucharu Polski.

Jagiellonia ściągnie zdolnego piłkarza? "Chciałbym"

Klub z Białegostoku wciąż jednak pozostaje jednym z głównych kandydatów do tytułu. I choć Ekstraklasa do gry wróci za ponad miesiąc, to Jagiellonia już planuje wzmocnienia. W programie TVP Sport "Futbol Totalny" pojawił się Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy białostoczan, który zdradził, że Jagiellonia chce sprowadzić Cypriana Popielca - młodzieżowego reprezentanta Polski, obecnie zawodnika Zagłębia Lubin.

- Przede wszystkim oceniamy bardzo wysoko jego potencjał. Myślę, że nie do końca został wykorzystany w Zagłębiu Lubin. Oczywiście, każdy ma swój plan na swojego piłkarza (…) Być może w Zagłębiu to nie był ten moment - powiedział, cytowany przez TVP Sport.

- Dla mnie ten piłkarz pasuje do profilu Jagiellonii. Chciałbym, żeby on do nas dołączył. Oczywiście będziemy rozmawiać z Zagłębiem, będziemy rozmawiać z samym Cyprianem. Wiadomo, że jest jeszcze daleka droga, ale potwierdzam nasze zainteresowanie - dodał.

Cyprian Popielec ma 18 lat i choć dostał w Zagłębiu Lubin okazję do debiutu w Ekstraklasie - spędził na boisku minutę w wygranym 6:2 meczu z Lechią Gdańsk - to nawet na ławce rezerwowych pojawia się jedynie okazjonalnie. Kontrakt ofensywnego pomocnika wygasa po sezonie, więc zimą lubinianie będą mieli ostatnią szansę na jakikolwiek zarobek.