Największy polski talent już zimą zmieni klub?! "To działa na wyobraźnię"

Oskar Pietuszewski zadebiutował w barwach Jagiellonii Białystok w sezonie 2024/25. W minionej rundzie zaledwie 17-letni piłkarz stał się kluczową postacią w talii trenera Adriana Siemieńca. Talent nastolatka jest ogromny, w związku z czym na Podlasiu zdają sobie sprawę, że zawodnik prędzej czy później opuści klub. Pietuszewskiego łączy się z wielkimi zespołami.

Łukasz Masłowski skomentował przyszłość Oskara Pietuszewskiego. "Jeśli będzie oferta nie do odrzucenia to się pochylimy"

Przyszłość Oskara Pietuszewskiego w programie "TVP Sport" skomentował dyrektor sportowy zespołu z Podlasia Łukasz Masłowski, który podkreślił, że klub wolałby, żeby nastolatek został przynamniej do lata, jednak oferta nie do odrzucenia mogłaby zmienić perspektywę.

- Z perspektywy klubu bardzo byśmy chcieli, żeby został z nami do lata. Jeżeli będzie oferta, która będzie ofertą nie do odrzucenia to pewnie nad tą ofertą się pochylimy - powiedział w rozmowie z "TVP Sport" Łukasz Masłowski.

"Te klubu działają młodemu chłopakowi na wyobraźnie"

Ciężko na ten moment powiedzieć jak do sprawy ewentualnego odejścia podejdzie sam Pietuszewski. Łukasz Masłowski zauważa, że tak wielkie kluby muszą działać nastolatkowi na wyobraźnie. A w kontekście młodzieżowego reprezentanta Polski wymienia się największe marki, takie jak: Bayern, Arsenal, czy Barcelona.

- Na pewno te kluby, które o niego pytają też działają młodemu chłopakowi na wyobraźnie. Czasami piłkarz nie chcę czekać. Jeżeli to będzie dobry kierunek, odpowiednia kwota i wszystkie strony będą to chciały zrobić zimą, to może się to wydarzyć zimą - przyznał w rozmowie z "TVP Sport Masłowski.

Oskar Pietuszewski w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy rozegrał 17 spotkań, w których zdobył 3 bramki, zanotował również 1 asystę. Jagiellonia mimo gry na kilku frontach świetnie radzi sobie w lidze. Jest na trzecim miejscu, z zaledwie punktem straty do Wisły Płock i Górnika Zabrze. Do tego podopieczni trenera Siemieńca zagrali o jedno spotkanie mniej. Drużyna wiosną będzie również rywalizować w fazie pucharowej Ligi Konferencji.