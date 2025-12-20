Niewiarygodne, co właśnie zrobił Widzew. "Zaskoczyło mnie"

Widzew Łódź spędza zimową przerwę w ekstraklasie dopiero na 15. miejscu. To wynik znacznie poniżej oczekiwań i ambicji. Przed sezonem do Łodzi zawitało wielu nowych zawodników. Zainwestowano, a tych inwestycji nie widać końca. Trener Igor Jovicević zyskał już dwóch kolejnych piłkarzy. Widzew pobił rekord transferowy ekstraklasy, sprowadzając Osmana Bukariego. Do klubu dołączył także Lukas Lerager. To hit - mowa o reprezentancie Danii, który w trwającym sezonie regularnie występował w barwach Kopenhagi. Co więcej jeszcze 4 listopada wyprowadził ją na boisko jako kapitan w meczu Ligi Mistrzów z Tottenhamem (0:4). Dlaczego więc zdecydował się na odejście? Głos zabrali duńscy dziennikarze. Ich słowa cytuje Przegląd Sportowy Onet.

Z Ligi Mistrzów do Widzewa. To było decydujące

- Jestem trochę zaskoczony. Myślałem, że przedłuży kontrakt w Kopenhadze, ale gdy było wiadomo, że tak nie będzie, zaskoczyło mnie, że trafił do Polski. Myślałem, że wyjedzie poza Europę, może trafi MLS. Nie sądzę, by miał oferty z Danii, nie mógł trafić do lepszego zespołu. Inny klub nie mógłby mu tyle dać, ile zarabiał w Kopenhadze, może tylko Midtjylland - powiedział Francis Dickoh z Viaplay. Dodał także czym jego zdaniem przekonano pomocnika do zmiany otoczena.

- Wiem, że klub ma bardzo ambitnego właściciela, to pomogło Legarerowi. Przekonali go, że ten klub ma przed sobą przyszłość - stwierdził.

W Danii mówią wprost, że odejścia Leragera nie należy pojmować jako sytuacji, w której klub wypycha zawodnika. Nadal był ważną postacią w stołecznym zespole. Zresztą liczby mówią wszystko. W barwach Kopenhagi rozegrał aż 219 meczów, w których zdobył 32 gole i zaliczył 16 asyst.

- Lerager padł ofiarą strategii w Kopenhadze. Trener widział dla niego kluczową rolę w drużynie, ale ze względu na wiek nie zaproponowano mu dłuższej umowy. Zdecydował się więc odejść - powiedział w rozmowie z tym samym źródłem dziennikarz Klaus Egelund z "Tipsbladet".

Doświadczony pomocnik to 10-krotny reprezentant Danii. Wystąpił w niej między innymi w słynnym meczu z Polską, który Duńczycy wygrali aż 4:0 (2017). Poza grą w ojczyźnie może się pochwalić dorobkiem z Serie A (Genoa) i Ligue 1 (Girondins Bordeaux), a także ligi belgijskiej (Zulte-Waregem).