Ile naprawdę Widzew wydał na rekord transferowy? Amerykanie ujawniają

Widzew Łódź szaleje od początku zimowego okienka transferowego. Na kalendarzach wciąż grudzień, mimo to Widzewiacy sprowadzili już kilku nowych piłkarzy. Do klubu dołączyli Lukas Lerager i Christopher Cheng. Sporo mówi się również o zainteresowaniu Bartłomiejem Drągowskim czy Kamilem Grosickim. Największym hitem jest jednak transfer Osmana Bukariego.

Ile naprawdę Widzew wydał na rekord transferowy? Amerykanie podali nieprawdopodobną kwotę

Według informacji Szymona Janczyka z "Weszło" Widzew miał zapłacić za Bukariego 5 milionów euro. Jak się okazuje ta kwota może być jednak wyższa. Interesującą informację podał amerykański dziennikarz Tom Bogert, pracujący m.in. dla "The Athletic". Według jego źródeł rekordowy w skali Ekstraklasy transfer miał kosztować około 6,5 mln dolarów + 20% zysku od ewentualnej sprzedaży. To około 5,5 miliona euro, nie wliczając bonusów.

- Widzew Łódź pozyskał skrzydłowego Osmana Bukariego z Austin FC. Podobno Austin otrzyma około 6,5 mln dolarów + 20% zysku ze sprzedaży - pisze na portalu X Tom Bogert.

Kariera Bukariego robi duże wrażenie

Bukari jest kandydatem na gwiazdę całej ligi nie tylko ze względu na rekordową kwotę. Zawodnik z Ghany ma niezwykle bogate CV. Zanim trafił do MLS reprezentował barwy takich klubów jak Crvena Zvezda Belgrad, Nantes czy Gent. Wszędzie był zawodnikiem pierwszego składu.

Widzew intensywnie wzmacnia skład przed rundą rewanżową PKO BP Ekstraklasy. Łódzki zespół znajduje się tuż nad strefą spadkową. Biorąc jednak pod uwagę niewielkie różnice wszystko może się zdarzyć. Widzewiacy wciąż rywalizują w Pucharze Polski. W ćwierćfinale zmierzą się z GKS-em Katowice. Do ligowej rywalizacji wrócą 31 stycznia, zagrają z Jagiellonią Białystok.