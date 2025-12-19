To już oficjalne! Widzew bije rekord transferowy Ekstraklasy

O tym, że Widzew może w zimowym oknie transferowym pobić rekord transferowy mówiło się już od jakiegoś czasu, ale dopiero kilka dni temu media poinformowały o szczegółach. Okazało się, że do Łodzi ma trafić Osman Bukari, który do tej pory grał w MLS. CV reprezentanta Ghany robi naprawdę duże wrażenie - za nim gra m.in. w FC Nantes i KAA Gent.

To już oficjalne. Widzew pobił rekord transferowy Ekstraklasy

Na oficjalne ogłoszenie tego transferu nie trzeba było długo czekać. W piątek 19 grudnia o godzinie 19:10 Widzew poinformował, że Bukari podpisał kontrakt z klubem do 2030 roku. Według dziennikarza Szymona Janczyka na sprowadzenie tego zawodnika Widzew miał wydać aż 5 milionów euro - jeśli ta kwota jest prawdziwa, to łodzianie właśnie pobili rekord Ekstraklasy.

- Osman Bukari jest piłkarzem mającym bardzo dużo jakości, która ma pomóc w osiągnięciu przez drużynę stawianych jej celów. Te się nie zmieniają - chcemy rywalizować z najlepszymi i z czasem na stałe walczyć o najlepsze miejsca w lidze i możliwość gry w Europie. Jego najważniejsze cechy to kreatywność, szybkość, stwarzanie przewagi w trzeciej strefie boiska - tego nam brakowało w rundzie jesiennej. Nie jest tajemnicą, że zawodnik z tego poziomu był obserwowany przez wiele klubów z całej Europy, w tym nas - powiedział Dariusz Adamczuk z Widzewa Łódź.

W Widzewie będą liczyli na to, że Bukari pomoże klubowi w osiągnięciu sukcesu w rundzie wiosennej. Do tej pory łodzianie rozgrywali słaby sezon. W 18 meczach zdobyli zaledwie 20 punktów i obecnie są bliżej walki o utrzymanie niż o mistrzostwo Polski. Z drugiej strony - strata do lidera wcale nie jest duża. Wisła Płock ma tylko 10 punktów więcej, więc seria 3-4 zwycięstw z rzędu może spowodować, że Widzew znajdzie się wśród faworytów do walki o najwyższe cele.

I na to będą liczyć w Łodzi. Widzew wróci do gry 31 stycznia, gdy o 17:30 podejmie Jagiellonię Białystok.