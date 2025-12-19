Jest kara dla Legii Warszawa za to, co stało się w Lidze Konferencji

W czwartek 18 grudnia Legia zagrała ostatni mecz w 2025 roku - podopieczni Inakiego Astiza wygrali aż 4:1 z gibraltarskim Lincoln Red Imps, czym przynajmniej nieznacznie zadbali o świąteczne humory warszawskich kibiców. Dzień później w Legii zaczęła się nowa era - jej nowym trenerem został Marek Papszun, na którego przyjście trzeba było czekać prawie dwa miesiące.

Legia ukarana przez UEFA. Chodzi o mecz ze Spartą Praga

Były szkoleniowiec Rakowa będzie prowadził Legię tylko na jednym froncie - w Ekstraklasie. Stołeczny klub odpadł już z rozgrywek Pucharu Polski oraz Ligi Konferencji. W Europie Legia była jednym z faworytów do zajęcia czołowego miejsca w fazie ligowej - w końcu była losowana z pierwszego koszyka - ale przez takie mecze jak ten z Samsunsporem (0:1), NK Celje (1:2), Spartą Praga (0:1) czy Noah (1:2) będzie jedynym polskim pucharowiczem, który na wiosnę nie zagra w fazie pucharowej.

Okazuje się, że za jedno z tych spotkań - ze Spartą Praga - Legia została ukarana przez Komisję Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA. Zarzut UEFA wobec Legii? "Głoszenie treści nieodpowiednich dla wydarzenia sportowego" - czytamy na 90minut.pl.

To przewinienie zostało wycenione przez komisję na 13 750 euro, czyli niecałe 60 tysięcy złotych.

Legia kolejny mecz, który nie będzie spotkaniem towarzyskim, zagra dopiero w lutym. W niedzielę 1 lutego o 17:30 stołeczny klub podejmie Koronę Kielce. Pierwszy mecz tych drużyn w trwającym sezonie skończył się zwycięstwem Legii 2:0 - było to jedno z czterech zwycięstw Legii w rundzie jesiennej Ekstraklasy.