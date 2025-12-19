Boniek wydał wyrok ws. decyzji Mioduskiego. "Tego w Legii jest za dużo"

19 grudnia przyniósł wielkie zmiany w Legii Warszawa. Tą najgłośniejszą jest zatrudnienie Marka Papszuna na stanowisku szkoleniowca stołecznej drużyny. Jeszcze wczoraj 51-latek poprowadził Raków Częstochowa do wygranej nad Omonią Nikozja w Lidze Konferencji, a już od dziś jest odpowiedzialny za wyniki Legii.

Równie ważną, choć nie aż tak medialną zmianą jest zmiana głównego zarządcy w klubie. Dariusz Mioduski odsunął się w cień, a jego obowiązki przejął wiceprezes, Marcin Herra. Nie zmieni się jednak nomenklatura, gdyż właściciel Legii wciąż będzie jej prezesem.

Dariusz Mioduski powinien zrezygnować?

W komunikacie opublikowanym przez klub można przeczytać: "Tym samym od 1 stycznia 2026 roku Zarząd będzie dwuosobowy, a pełną odpowiedzialność za zarządzanie klubem przejmie Marcin Herra". Na taki obrót spraw zareagował Zbigniew Boniek. W felietonie opublikowanym na portalu Weszło były prezes PZPN-u zdecydowanie sprzeciwia się takiej hierarchii w Legii.

"Uważam, że właściciel, posiadacz stuprocentowych akcji, powinien być przewodniczącym rady nadzorczej, a nie prezesem zarządu. Z prostego powodu - bo nie może sam siebie rozliczać. Właściciel musi wymagać, analizować, wyciągać wnioski, zatrudniać i zwalniać ludzi. Musi mieć dystans do wszystkiego i rozliczać pracowników swojej firmy" - napisał Boniek.

"W Legii jest za dużo dyrektorów"

Zbigniew Boniek uważa, że powinno zajść do jeszcze bardziej znaczących zmian w zarządzie klubu. "Jeśli Dariusz Mioduski zrezygnuje z funkcji prezesa Legii, to wydaje mi się, że będzie to dobry ruch. Czy rozwiąże wszystkiego problemy? Nie wiem, bo nie znam zdolności kolegi Herry" - stwierdził.

"Natomiast uważam, że w Legii za dużo jest dyrektorów, prezesów, wiceprezesów… A przecież klub to jest bardzo prosta organizacja. Ludzi zarządzających powinno być trzech: prezes, dyrektor sportowy i trener. A reszta? Reszta jest od wykonywania roboty" - argumentuje były prezes PZPN-u. Czy dojdzie do tak gwałtownego uproszczenia?

Marek Papszun będzie miał przed sobą wielkie wyzwanie. Legia Warszawa znajduje się bowiem w strefie spadkowej Ekstraklasy. Ścisk w tabeli sprawia jednak, że niewykluczony jest nawet awans do czołowej czwórki i gra w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Legia do czwartego Rakowa - do wczoraj prowadzonego przez Papszuna - traci 10 punktów.