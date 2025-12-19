Tajna umowa Papszuna z Rakowem. Sam wszystko wyśpiewał

Marek Papszun w końcu oficjalnie został zaprezentowany jako trener Legii Warszawa. Od czasu, gdy media poinformowały o jego przenosinach z Rakowa, minęło jednak aż siedem tygodni. W tym czasie szkoleniowiec musiał odbyć trudne rozmowy z działaczami z Częstochowy, którzy początkowo nie zgadzali się na transfer. Sam szkoleniowiec nie ukrywał jednak chęci przenosin do Legii i mówił o tym wprost na konferencjach prasowych. W gabinetach mogło więc dojść do sporych tarć. Jak zatem wyglądały jego ostatnie tygodnie w starym klubie?

Na to pytanie Marek Papszun nie może odpowiedzieć. Podczas piątkowego briefingu przy Łazienkowskiej, ujawnił, że ma podpisaną z Rakowem specjalną klauzulę poufności. - Żeby zakończyć ten temat Rakowa, doszliśmy do porozumienia. Nie było to proste, wydarzyły się pewne rzeczy, które według mnie nie powinny się wydarzyć. I na tym postawię kropkę, bo ja bardzo cenię te dwa okresy w Rakowie. Nie będę tego roztrząsał. Rzeczywiście w porozumieniu zawarliśmy, że nie będziemy tego komentować i tego się będę trzymał - wyjaśnił.

Jeden z dziennikarzy dopytał go, jak długo będzie obowiązywała go rzeczona umowa. - Nie będę tego zdradzał, bo to jest porozumienie trójstronne pomiędzy Rakowem Częstochowa, Legią Warszawa i moją osobą i praktykuje się podawania opinii publicznej takich informacji - uciął.

Marek Papszun trenerem Legii zgodnie z umową ma być do końca sezonu 2027/28. Pierwszy mecz pod jego wodzą stołeczny zespół rozegra na początku lutego przeciwko Koronie Kielce.