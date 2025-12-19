Media: Papszun kompletuje "armię". Tych ludzi zabierze z Rakowa

O tym, że Papszun ma zostać trenerem Legii Warszawa, dowiedzieliśmy się pod sam koniec listopada. Niektóre źródła podawały, że szkoleniowiec będzie prowadził stołeczny zespół jeszcze w rundzie zimowej, ale jak się okazało: negocjacje między stronami nie szły gładko. Dopiero 19 grudnia stało się absolutnie jasno, że Papszun spełni swoje marzenie, jakim jest praca w rodzinnym mieście.

Tak będzie wyglądał sztab Legii?

51-latek do Warszawy zabierze sztab zaufanych ludzi. Podkreśla to portal "sport.tvp.pl". "Papszun jest fanem dużych sztabów, w których następuje odpowiedni podział zadań. Także przy Łazienkowskiej szkoleniowiec będzie mógł skorzystać ze znanych już sobie współpracowników" - czytamy.

Asystentem Papszuna w Legii ma być Artur Węska, który w przeszłości samodzielnie prowadził Znicz Pruszków.

Asystentem Papszuna w Legii ma być Artur Węska, który w przeszłości samodzielnie prowadził Znicz Pruszków. Za pracę z bramkarzami ma być za to odpowiedzialny Maciej Kowal. "Przez ostatnie miesiące był poza strukturami Rakowa i będzie właściwie jedynym trenerem, który trafi do Legii z "wolnego transferu". Szkoleniowiec doskonale zna się z Papszunem i zna też jego metody. Jego pojawienie się może skutkować pożegnaniem z Arkadiuszem Malarzem" - twierdzi "sport.tvp.pl".

Do Warszawy mają trafić też Paweł Freli, odpowiedzialny za przygotowanie mentalne piłkarzy oraz Łukasz Cebula, który jest analitykiem. Nie jest jeszcze pewne, co stanie się z osobami, które pracowały w sztabie Legii w ostatnich tygodniach - na przykład Inakim Astizem.

Legia Warszawa następny mecz ligowy rozegra 1 lutego. Jej rywalem będzie Korona Kielce.