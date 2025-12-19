Powrót na stronę główną

Media: Papszun kompletuje "armię". Tych ludzi zabierze z Rakowa

Marek Papszun w piątek został oficjalnie ogłoszony trenerem Legii Warszawa. Do stolicy zabierze ze sobą sztab współpracowników. Jak twierdzi "sport.tvp.pl": ma być ich przynajmniej czterech. "Papszun jest fanem dużych sztabów, w których następuje odpowiedni podział zadań" - czytamy.
DLOCZ
Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl

O tym, że Papszun ma zostać trenerem Legii Warszawa, dowiedzieliśmy się pod sam koniec listopada. Niektóre źródła podawały, że szkoleniowiec będzie prowadził stołeczny zespół jeszcze w rundzie zimowej, ale jak się okazało: negocjacje między stronami nie szły gładko. Dopiero 19 grudnia stało się absolutnie jasno, że Papszun spełni swoje marzenie, jakim jest praca w rodzinnym mieście.

Zobacz wideo Totalna degrengolada w Legii

Tak będzie wyglądał sztab Legii?

51-latek do Warszawy zabierze sztab zaufanych ludzi. Podkreśla to portal "sport.tvp.pl". "Papszun jest fanem dużych sztabów, w których następuje odpowiedni podział zadań. Także przy Łazienkowskiej szkoleniowiec będzie mógł skorzystać ze znanych już sobie współpracowników" - czytamy.

ZOBACZ TEŻ: Tak mają wyglądać pierwsze dni Papszuna w Legii. Całkowita rewolucja

Asystentem Papszuna w Legii ma być Artur Węska, który w przeszłości samodzielnie prowadził Znicz Pruszków. Za pracę z bramkarzami ma być za to odpowiedzialny Maciej Kowal. "Przez ostatnie miesiące był poza strukturami Rakowa i będzie właściwie jedynym trenerem, który trafi do Legii z "wolnego transferu". Szkoleniowiec doskonale zna się z Papszunem i zna też jego metody. Jego pojawienie się może skutkować pożegnaniem z Arkadiuszem Malarzem" - twierdzi "sport.tvp.pl".

Do Warszawy mają trafić też Paweł Freli, odpowiedzialny za przygotowanie mentalne piłkarzy oraz Łukasz Cebula, który jest analitykiem. Nie jest jeszcze pewne, co stanie się z osobami, które pracowały w sztabie Legii w ostatnich tygodniach - na przykład Inakim Astizem.

Legia Warszawa następny mecz ligowy rozegra 1 lutego. Jej rywalem będzie Korona Kielce.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe