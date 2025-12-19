Syn Urbana także dołączy do Legii Warszawa?! Jest oficjalne stanowisko!

Legia Warszawa zimą przejdzie całkowitą rewolucję. W piątek klub oficjalnie poinformował, że jego trenerem został Marek Papszun. W porannym komunikacie pojawiły się jednak informacje, że do zmian dojdzie też w strukturze zarządczej. - Od 1 stycznia 2026 roku zarząd będzie dwuosobowy, a pełną odpowiedzialność za zarządzanie klubem przejmie Marcin Herra - mogliśmy przeczytać. Tymczasem w mediach gruchnęły wieści o jeszcze jednej planowanej zmianie.

Chodzi o stanowisko dyrektora akademii Legii. Aktualnie piastujący je Marek Śledź ma być skonfliktowany z Markiem Papszunem, dlatego zdaniem dziennikarza Polsatu Sport Przemysława Iwańczyka miałoby dojść do zaskakującej wymiany. - Z poziomu akademii słyszałem o konstrukcji: Marek Śledź dyrektorem akademii Widzewa Łódź, a Piotr Urban dyrektorem akademii Legii Warszawa - powiedział w programie "Polsat Futbol Cast".

Wspomniany Piotr Urban to syn aktualnego selekcjonera reprezentacji Polski - Jana Urbana. W przeszłości miał już nawet okazję pracować w akademii Legii. Od 2017 r. pełnił w niej funkcję koordynatora drużyn od U-12 do U-17, a później został wicedyrektorem odpowiadającym za system szkolenia. W stołecznym klubie spędził łącznie siedem sezonów.

Urban odpowiedział na plotki ws. Legii. Jaśniej się nie da

Obecnie jednak Urban jest dyrektorem sportowym akademii Widzewa Łódź. W piątek postanowił więc rozwiać wątpliwości, co dalej z jego przyszłością. - Ostatnio pojawiły się różne spekulacje na mój temat. Traktuję je wyłącznie jako plotki. Klub chce, żebym został, i ja też chcę zostać w Widzewie. Dużo pracy jeszcze przed nami! - oświadczył we wpisie na platformie X.

Urban nie pozostawił zatem żadnych złudzeń, że do Legii się nie wybiera. Na stanowisku przynajmniej na razie pozostaje Marek Śledź, który zajmuje je od lata 2022 roku. Wcześniej był odpowiedzialny m.in. za szkółkę Rakowa Częstochowa (gdzie miał okazję poznań Marka Papszuna), a także pracował jako dyrektor sportowy w Miedzi Legnica i Radomiaku Radom.