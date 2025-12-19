Nowy "szef" Legii przemówił. "To dziś najważniejsza informacja"

O tym, że Marek Papszun ma zostać trenerem Legii Warszawa dowiedzieliśmy się pod sam koniec listopada. Negocjacje między stołecznym klubem a Rakowem Częstochowa się jednak przeciągały, przez co szkoleniowiec ostatecznie poprowadzi Wojskowych dopiero w rundzie zimowej. Zadanie przed nim postawione będzie niezwykle trudne - Legia znajduje się w głębokim kryzysie i na ten moment jest w strefie spadkowej Ekstraklasy.

REKLAMA

Zobacz wideo Totalna degrengolada w Legii

Herra zabrał głos w nowej roli. Będzie "dowodził" w Legii

Głównym bohaterem piątkowego briefingu Legii Warszawa był oczywiście Papszun, ale obok niego pojawił się Marcin Herra. Dotychczasowy wiceprezes zarządzający w klubie będzie pełnił teraz znacznie ważniejszą rolę. - Jednocześnie od początku nowego roku powierzam całościowe zarządzanie klubem Marcinowi Herra i wierzę, że wspólnie z trenerem, w pełni wykorzystają stworzone warunki i potencjał Legii, aby osiągać wymagane rezultaty sportowe, organizacyjne i biznesowe - stwierdził w oficjalnym komunikacie Dariusz Mioduski, właściciel Legii.

ZOBACZ TEŻ: Mioduski przerywa milczenie po kilku miesiącach. Oddał władzę!

To właśnie Herra otworzył piątkowy briefing, wygłaszając patetyczne przemówienie o historii oraz ambicjach Legii. Następnie przeszedł do konkretnych informacji: - Zgodnie z decyzją właściciela jestem tutaj w roli osoby odpowiedzialnej za wszystkie obszary w klubie. Jest to związane z tym, że potrzebujemy precyzyjniejszej odpowiedzialności. Chcę bardzo podziękować Dariuszowi Mioduskiemu za zaufanie. I chcę powiedzieć, że wiem, jaka jest odpowiedzialność w Legii, nie tylko w tak trudnym momencie jak teraz, ale każdym - zaznaczył 51-latek.

Następnie Herra dodał jeszcze: - Pan Darek Mioduski jest od lat związany z areną międzynarodową. I jego obecność w gremiach międzynarodowych sprawia, że m.in. nasze kluby osiągają dobre wyniki w pucharach europejskich, w Lidze Konferencji. I te wszystkie działania są związane albo z pozycją właścicielską, albo pozycja formalną w klubie. Dlatego będzie dalej w zarządzie, natomiast na poziomie zarządzania formalnego, operacyjnego i brania odpowiedzialności za wszystkie kwestie w klubie - jest dziś taka sytuacja, jak powiedziałem [...] Jesteśmy przekonani, że od dzisiaj każdy dzień to praca - podsumował nowy "szef" Legii.

Niedługo później Herra został jeszcze zapytany przez jednego z dziennikarzy o diagnozę problemów Legii i receptą na to, jak poprawić jej wyniki. - Ja myślę, że w temacie diagnozy musielibyśmy nieco dłużej porozmawiać. Najważniejsza dzisiaj informacja jest następująca: pan trener Marek Papszun rozpoczyna pracę w Legii. Druga informacja, nie taka ważna w kontekście sportowym - jednoznaczna odpowiedzialność za całość spraw w klubie. A trzecie - dajcie nam trochę popracować. Żebyśmy mogli w styczniu trochę więcej opowiedzieć. Bo nie będziemy dzisiaj na briefingu takich informacji precyzyjnie przekazywać, a jestem przekonany, że precyzja jest tutaj ważna - stwierdził Herra.

Legia Warszawa kolejny mecz rozegra 1 lutego. Jej rywalem będzie Korona Kielce.