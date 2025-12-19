Mioduski zdecydował! Oto cała prawda o zmianach w Legii Warszawa

"Cieszę się, że trener Marek Papszun będzie z nami i wkrótce rozpocznie pracę z drużyną. Doprowadzenie tego procesu do końca wymagało dużej determinacji obu stron i jest wyrazem naszego zaufania do kompetencji, doświadczenia i charakteru trenera. Jednocześnie od początku nowego roku powierzam całościowe zarządzanie klubem Marcinowi Herrze i wierzę, że wspólnie z trenerem w pełni wykorzystają stworzone warunki oraz potencjał Legii, aby osiągać wymagane rezultaty sportowe, organizacyjne i biznesowe" – to słowa Dariusza Mioduskiego z piątkowego komunikatu Legii Warszawa.

Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że gdzieś już to słyszeliśmy, a "oddanie władzy" przez Dariusza Mioduskiego to raczej element wizerunkowy i zwykłe przeniesienie odpowiedzialności na innych. Trudno bowiem sobie wyobrazić, że właściciel klubu ograniczy swoją działalność "tylko" do wydawania pieniędzy i nie będzie chciał decydować o fundamentalnych projektach w klubie, który – jak sam mówi – jest projektem jego życia.

Co więc tak naprawdę oznacza komunikat Legii? Jakie kompetencje w klubie otrzyma trener Marek Papszun? Zapraszamy na specjalny odcinek programu "To jest Sport.pl", poświęcony ostatnim decyzjom w Legii Warszawa.