Mioduski zdecydował! Oto cała prawda o zmianach w Legii Warszawa

Legia Warszawa oficjalnie potwierdziła zatrudnienie Marka Papszuna, a przy okazji potwierdziła, że Dariusz Mioduski odsuwa się w cień i oddaje pełnię władzy w klubie Marcinowi Herrze. Pytanie, czy tak rzeczywiście będzie, czy to po prostu kolejna próba rozmycia odpowiedzialności? Zapraszamy na program "To jest Sport.pl", w którym gośćmi Dominika Wardzichowskiego są Jakub Kosecki i Daniel Łukasik, byli piłkarze warszawskiej Legii.
Nasser Al-Khelaifi, Dariusz Mioduski
x.com/ECAEurope

"Cieszę się, że trener Marek Papszun będzie z nami i wkrótce rozpocznie pracę z drużyną. Doprowadzenie tego procesu do końca wymagało dużej determinacji obu stron i jest wyrazem naszego zaufania do kompetencji, doświadczenia i charakteru trenera. Jednocześnie od początku nowego roku powierzam całościowe zarządzanie klubem Marcinowi Herrze i wierzę, że wspólnie z trenerem w pełni wykorzystają stworzone warunki oraz potencjał Legii, aby osiągać wymagane rezultaty sportowe, organizacyjne i biznesowe" – to słowa Dariusza Mioduskiego z piątkowego komunikatu Legii Warszawa.

 

Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że gdzieś już to słyszeliśmy, a "oddanie władzy" przez Dariusza Mioduskiego to raczej element wizerunkowy i zwykłe przeniesienie odpowiedzialności na innych. Trudno bowiem sobie wyobrazić, że właściciel klubu ograniczy swoją działalność "tylko" do wydawania pieniędzy i nie będzie chciał decydować o fundamentalnych projektach w klubie, który – jak sam mówi – jest projektem jego życia.

Co więc tak naprawdę oznacza komunikat Legii? Jakie kompetencje w klubie otrzyma trener Marek Papszun? Zapraszamy na specjalny odcinek programu "To jest Sport.pl", poświęcony ostatnim decyzjom w Legii Warszawa.

