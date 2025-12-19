Mioduski przerywa milczenie po kilku miesiącach. Oddał władzę!

Legia Warszawa w piątek oficjalnie poinformowała, że nowym trenerem klubu będzie Marek Papszun. "Marek Papszun od dnia 19 grudnia obejmuje funkcję trenera pierwszej drużyny Legii Warszawa. Umowa będzie obowiązywać do końca sezonu rozgrywkowego 2027/28. W najbliższych dniach Marek Papszun skompletuje i przedstawi sztab szkoleniowy. Treningi z pierwszym zespołem rozpoczną się 5 stycznia, a 10 stycznia drużyna wyjedzie do andaluzyjskiej miejscowości Mijas na obóz przygotowawczy przed rundą wiosenną" - napisano w komunikacie.

Dariusz Mioduski przerywa milczenie: Cieszę się

Dariusz Mioduski, właściciel klubu przerwał milczenie prawie czteromiesięcznej przerwie. Powiedział, że bardzo cieszy się, że nowym trenerem Legii został Papszun.

"Cieszę się, że trener Marek Papszun będzie z nami i wkrótce rozpocznie pracę z drużyną. Doprowadzenie tego procesu do końca wymagało dużej determinacji obu stron i jest wyrazem naszego zaufania do kompetencji, doświadczenia i charakteru trenera. Jednocześnie od początku nowego roku powierzam całościowe zarządzanie klubem Marcinowi Herra i wierzę, że wspólnie z trenerem, w pełni wykorzystają stworzone warunki i potencjał Legii, aby osiągać wymagane rezultaty sportowe, organizacyjne i biznesowe" - przyznał Dariusz Mioduski.

Legia Warszawa po odpadnięciu z Ligi Konferencji i z Pucharu Polski walczyć już będzie tylko w PKO BP Ekstraklasie. Jej sytuacja w tabeli jest fatalna, bo z 19 punktami jest na przedostatnim miejscu.

Pierwszy mecz w nowym roku zagra u siebie (1 lutego, godz. 17.30) z Koroną Kielce.