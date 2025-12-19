Tak mają wyglądać pierwsze dni Papszuna w Legii. Całkowita rewolucja

Jeszcze w czwartkowy wieczór Marek Papszun był razem z Rakowem Częstochowa na Cyprze. Tego dnia rywalizował z Omonią Nikozja w ramach ostatniej kolejki Ligi Konferencji. Wyjazd okazał się sukcesem, bo nie dość, że drużyna wygrała 1:0, to jeszcze utrzymała miejsce w TOP 8 tabeli - druga lokata - i na wiosnę zagra bezpośrednio w 1/8 finału. A już dziś, czyli w piątek 19 grudnia, Papszun zmienił pracodawcę. Oficjalnie został trenerem Legii Warszawa.

Media: Marek Papszun zabiera się ostro do pracy

- Cieszę się, że trener Marek Papszun będzie z nami i wkrótce rozpocznie pracę z drużyną. Doprowadzenie tego procesu do końca wymagało dużej determinacji obu stron i jest wyrazem naszego zaufania do kompetencji, doświadczenia i charakteru trenera - mówił Dariusz Mioduski, właściciel Legii, cytowany przez klubowe media.

Okazuje się, że Papszun nie zamierza czekać z założonymi rękoma. Błyskawicznie chce wdrożyć się w funkcjonowanie drużyny. O jego planach nieco więcej napisał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. "Papszun ma zacząć pracę od razu. W najbliższych dniach przegląd wojsk. Wizyta w LTC, rozmowy, a po nich dalsze decyzje dotyczące współpracowników i kształtu sztabu, bo tu sprawa nie jest jeszcze zamknięta" - informował dziennikarz.

Zmiany kluczowe dla Papszuna?

Do zmian doszło nie tylko na ławce trenerskiej, ale i w strukturach klubu. Z Zarządu odejdzie Jarosław Jurczak, który zajmował się m.in. finansami. Teraz tą kwestią będzie się trudnił Marcin Herra. Zdaniem Włodarczyka, takie działania ma na celu m.in. nieco ułatwić pracę Papszuna w klubie.

"Co to ma dać Papszunowi? Odpowiedzialność przed jedną osobą. Szybkość podejmowania decyzji. Jak w Rakowie, w kluczowych sprawach komunikacja z Michałem Świerczewskim: 'możemy to zrobić?', 'mamy na to pieniądze?'" - czytamy. "Na pewno dojdzie jeszcze jedna nowa osoba odpowiedzialna za marketing i komunikację, a tu też przecież Legii można mieć w ostatnich miesiącach wiele do zarzucenia" - dodał dziennikarz. O innych zmianach, póki co, nie wiadomo.

Papszun na ławce trenerskiej Legii oficjalnie zadebiutuje 30 stycznia 2026. I to przy Łazienkowskiej. Tego dnia warszawianie zmierzą się z Koroną Kielce. Obecnie zajmują 17. miejsce w tabeli ekstraklasy, ale do lidera tracą tylko 11 punktów. Wszyscy liczą więc, że nowy trener pomoże drużynie wyjść z kryzysu i powalczyć o europejskie puchary. W końcu z Rakowem radził sobie bardzo dobrze - zostawił go nie tylko na etapie 1/8 finału LK, ale i na czwartym miejscu w polskiej lidze, ze stratą ledwie punktu do pierwszej lokaty.