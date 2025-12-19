Media: Wielka gwiazda już zimą może odejść z Jagiellonii! Trzech na wylocie

Tuż przed meczem ostatniej kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji przeciwko AZ Alkmaar gruchnęły informacje, które mogły wstrząsnąć kibicami Jagiellonii Białystok. Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy klubu w programie "Ofensywni" zdradził, że jedna z największych gwiazd drużyny - Afimico Pululu nie zamierza przedłużać kontraktu. Już od dłuższego czasu piłkarzem interesuje się kilka klubów zagranicznych oraz Lech Poznań. Pululu w tym sezonie zagrał w 29 meczach, zdobył 13 goli i miał dwie asysty. W sumie jego bilans w Jagiellonii to: 116 spotkań, 48 bramek i 11 asyst.

REKLAMA

Zobacz wideo Totalna degrengolada w Legii

Co z Oskarem Pietuszewskim? Może odejść już zimą

Niewykluczone jest, że z Jagiellonii Białystok odejdzie również zaledwie 17-letni skrzydłowy Oskar Pietuszewski (31 meczów w tym sezonie, trzy gole i dwie asysty), którego obserwują już nawet uznane kluby Europy. Media informowały, że jest na radarze takich klubów jak: Chelsea, FC Barcelona, Arsenal, Manchester City, Bayern Monachium czy FC Porto. Nowe informacje w sprawie jego przyszłości przekazał dziennikarz Jakub Olkowicz. Zdradził, że transfer Pietuszewskiego jest możliwy nawet już w zimowej przerwie.

"Plotka krążąca po Białymstoku mówiła nawet, że wpłynęła oferta z Katalonii na 15 mln euro. Masłowski tylko pobłażliwie się uśmiecha, gdy słyszy taką kwotę. W Jagiellonii mówią o dwóch rzeczywistościach – pierwsza to medialna, gdzie za Pietuszewskiego oczekuje się kwoty powyżej 10 mln euro. Druga to rynkowa, gdzie dziś wycena zdolnego nastolatka może mieścić się w widełkach 6-8 mln euro. Zmieniło się tyle, że o ile wcześniej w Jadze kategorycznie mówili, że transfer najwcześniej możliwy jest latem, to teraz w klubie nie wykluczają, że sprzedaż będzie możliwa już zimą" - czytamy w "Przeglądzie Sportowym".

Olkowicz zdradził też, jakich piłkarzy nie chce już Jagiellonia Białystok. Są to duński napastnik Louka Prip, amerykański pomocnik Aziel Jackson i belgijski napastnik Youssuf Sylla.

"Z drużyną Adriana Siemieńca pożegna się Louka Prip, a dwóch innych zawodników, którzy również dołączyli latem do Jagi, najchętniej wysłaliby w Jagiellonii na wypożyczenia – chodzi o Aziela Jacksona (interesuje się nim Arka i Wieczysta Kraków) i Youssufa Syllę" - napisał "Przegląd Sportowy".

Prip w tym sezonie zagrał w 16 spotkaniach, nie zdobył gola! i miał dwie asysty. Bilans Sylly to: siedem spotkań i bramka, a Jacksona: 11 meczów i asysta.

Zobacz także: Skandal w Łodzi. Sklep Widzewa oblany substancją chemiczną. Jest reakcja

Jagiellonia Białystok po 17 kolejkach PKO BP Ekstraklasy z 29 punktami jest na trzecim miejscu w tabeli. Do Wisły Płock i Górnika Zabrze traci punkt, ale ma jeden mecz rozegrany mniej. Drużyna z Białegostoku zagra też w barażach o 1/8 finału Ligi Konferencji.

Jagiellonia w pierwszym meczu o stawkę w nowym roku zagra na wyjeździe w Ekstraklasie z Widzewem Łódź. Pojedynek rozpocznie się 31 stycznia o godz. 17.30.