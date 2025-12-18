Biały dym w Warszawie! Media: Wtedy Legia zaprezentuje Papszuna

Gdy w listopadzie Legia zgłosiła się po Marka Papszuna, nie spodziewała się zapewne, że tyle to wszystko potrwa. Jednak Raków Częstochowa dobrze znał warunki. Pod Jasną Górą wiedzieli, iż to warszawianie na cito potrzebują nowego szkoleniowca i nawet publiczne ogłoszenie Marka Papszuna, że chce zostać trenerem Legii, nie sprawiło, że w Rakowie ktokolwiek spanikował.

REKLAMA

Zobacz wideo Totalna degrengolada w Legii

Papszun później niż zakładano, ale rusza Legii na ratunek

Efekt tego jest taki, że Marek Papszun nie zasilił Legii przed końcem grania w 2025 roku, a warszawianie popadli w kompletny marazm. Jeśli nie pokonają w ostatniej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji gibraltarskiego Lincoln Red Imps (w meczu dla nich już o nich, bo szanse na 1/8 finału stracili po piątym meczu), Inaki Astiz skończy kadencję tymczasowego trenera bez choćby jednego zwycięstwa. Zaś Legia wyśrubuje klubowy rekord meczów z rzędu bez wygranej do dwunastu. Niektórzy w pewnym momencie zaczęli się już zastanawiać, czy Papszun, aby na pewno do Warszawy przyjdzie. Jednak ten fakt pozostaje niezmienny, a w piątek 19 grudnia wszystko na dobre przekuje się w rzeczywistość.

Saga dobiegnie końca

Właśnie tego dnia o godzinie 14:00 odbędzie się konferencja prasowa Legii Warszawa. Liczne źródła, takie jak portal legia.net czy Paweł Gołaszewski z "Tygodnika Piłka Nożna" nie mają wątpliwości. Celem konferencji będzie zaprezentowanie Marka Papszuna w roli nowego szkoleniowca stołecznej drużyny. Mecz wyjazdowy z Omonią Nikozja w Lidze Konferencji (czwartek 18 grudnia o 21:00) będzie dla niego pożegnaniem z Rakowem.

Przed Papszunem mnóstwo pracy. Nie przywróci już Legii do Ligi Konferencji ani Pucharu Polski, ale misją nr 1 będzie ratowanie sezonu w Ekstraklasie. Przerwę zimową warszawianie spędzą na przedostatnim miejscu w tabeli. Legia do treningów wróci 4 stycznia, a nie 6, jak planowano wcześniej. Zaś już 9 stycznia rozegra rozszerzony sparing z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (3 razy po 45 minut). Już 10 stycznia z kolei ruszą na obóz do Hiszpanii. Ekstraklasowe granie w 2026 roku warszawianie zaczną od domowego starcia z Koroną Kielce w niedzielę 1 lutego o 17:30.