Informacja o tym, że Marek Papszun zostanie trenerem Legii Warszawa, wywołała szok w środowisku polskiej piłki. Doświadczony szkoleniowiec jest w końcu uważany za ikonę Rakowa Częstochowa, z którym najpierw awansował do Ekstraklasy, a parę lat później ją wygrał. Jak się jednak okazało: wielkim pragnieniem 51-latka jest praca w mieście, z którego pochodzi.

To się zmieni w Legii wraz z przyjściem Papszuna

Powoli poznajemy kolejne szczegóły współpracy, jaką nawiąże ceniony szkoleniowiec z klubem Dariusza Mioduskiego. W środę Tomasz Włodarczyk podał, że Papszun podpisze 2,5 letni kontrakt, który zwiąże go z Legią do czerwca 2028 roku. Tymczasem portal "sport.tvp.pl" podkreśla, że wkrótce w ekipie wielokrotnego mistrza Polski dojdzie do olbrzymich zmian.

"Pojawienie się 51-latka będzie oznaczało rewolucję przy Łazienkowskiej. Zmieniony zostanie sztab, a rotacje mogą dotknąć także ludzi z pionu zarządzającego. Pewne są też ruchy kadrowe. Niektórzy zawodnicy mogą pożegnać się ze stolicą już w zimowym oknie transferowym" - czytamy na "sport.tvp.pl".

Ciekawe informacje ma Przemysław Iwańczyk, który w programie "Polsat Futbol Cast" zasugerował, że z Legią może pożegnać się nawet sześciu zawodników. Chodzi m.in. o Rafała Augustyniaka, któremu po sezonie skończy się umowa i który jest kuszony przez GKS Katowice. Niepewna jest też przyszłość Steve'a Kapuadiego, którym interesuje się m.in. Torino. Trudno też stwierdzić, co stanie się z Arturem Jędrzejczykiem oraz Bartoszem Kapustką - obu również zostało tylko kilka miesięcy kontraktu.

Zagrożeni odejściem są również Kacper Tobiasz, Patryk Kun, Marco Burch, Juergen Elitim oraz Kacper Chodyna. Żaden z nich nie może być pewny, że znajdzie się w długoterminowych planach Papszuna.

Legia Warszawa rywalizację w 2025 roku zakończy czwartkowym meczem Ligi Konferencji z Lincoln Red Imps z Gibraltaru. W tym spotkaniu wielokrotnego mistrza Polski poprowadzi jeszcze Inaki Astiz.