Pół Ekstraklasy bije się o piłkarza I-ligowca! Jest jeden faworyt

Za Górnikiem Zabrze bardzo udana jesień. Podopieczni trenera Gasparika znajdują się na 2. miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy, ustępując tylko Wiśle Płock. Górnicy mają szanse na powrót po latach do europejskich pucharów. O to nie będzie jednak łatwo. Różnice w tabeli są niewielkie, układ sił w czołówce może zmienić się po każdej kolejce. Zespół z Zabrza potrzebuje nowych nazwisk, które mogłyby wzmocnić rywalizację w zespole. Z klubem jest łączony prawy obrońca.

Górnik Zabrze zainteresowany Patrykiem Warczakiem

Piotr Koźmiński z goal.pl poinformował, że do Górnika Zabrze może trafić zawodnik z I ligi. Górnicy mają być poważnie zainteresowani sprowadzeniem Patryka Warczaka, ze Stali Rzeszów. Prawemu obrońcy latem kończy się kontrakt. Wszystko wskazuje jednak na to, że Górnik chciałby przeprowadzić transfer już teraz. Tym bardziej, że zainteresowanie piłkarzem ze strony innych klubów ma być spore. W aktualnym sezonie Betclic 1. Ligi Warczak rozegrał 19 spotkań, w których zanotował 3 asysty.

Aktywność Górnika jest zależna od transferów wychodzących

Sprowadzenie Warczaka byłoby dopięciem długo planowanego ruchu. Górnik chciał kupić tego piłkarza już rok temu. Większa aktywność Zabrzan na rynku transferowym będzie zależna od transferów wychodzących. Być może z klubem już zimą pożegnają się Ousmane Sow i Patrik Hellebrand. Zawodnicy wzbudzają duże zainteresowanie wśród innych zespołów. Do klubu musiałyby wpłynąć jednak bardzo atrakcyjne oferty, aby pozwolił odejść swoim liderom.

Górnicy rozpoczną zimowe przygotowania 5 stycznia. Zaplanowano wówczas pierwszy trening. Do ligowej rywalizacji Górnik powróci 31 stycznia, w śląskich derbach zmierzy się z Piastem Gliwice.