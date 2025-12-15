Legia spadnie z Ekstraklasy? Dawid Celt mówi wprost

Legia Warszawa ma za sobą fatalną rundę jesienną. Do 31 października br. trenerem Legii był Edward Iordanescu, a od tego czasu tymczasowo drużynę prowadził Inaki Astiz. Legia uzbierała 19 punktów w 18 meczach Ekstraklasy i aktualnie znajduje się w strefie spadkowej. Teraz w Warszawie czekają na nowe otwarcie, bo w czwartek odbędzie się mecz z Lincoln Red Imps w Lidze Konferencji, który już nie ma żadnego znaczenia dla Legii - już wcześniej straciła ona szanse na grę w play-offach na wiosnę.

Tak Dawid Celt ocenił szanse na "spadek" Legii Warszawa

Gdyby sezon Ekstraklasy miał się zakończyć w minioną niedzielę, to Legia spadłaby z ligi. Czy taki scenariusz jest faktycznie możliwy? "Nie" - napisał krótko Dawid Celt, kapitan tenisowej reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup, który prywatnie jest kibicem Rakowa Częstochowa.

Co w tej sytuacji mówią liczby? Piotr Klimek wyliczył po 18. kolejce Ekstraklasy, że Legia najpewniej zakończy sezon na 13. miejscu i zdobędzie 41 punktów, co ma wystarczyć do utrzymania w Ekstraklasie. Jednocześnie Legia ma 23,6 proc. szans na spadek z ligi i 4,2 proc. szans na to, że zakwalifikuje się do europejskich pucharów.

Aktualnie Polska zajmuje 12. miejsce w krajowym rankingu UEFA, co da jej liczne profity od sezonu 26/27. Jeżeli Polsce uda się utrzymać tę pozycję, to mistrz Polski znajdzie się w czwartej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Wicemistrz Polski znajdzie się w drugiej rundzie eliminacji LM, ale w ścieżce niemistrzowskiej.

Zdobywca Pucharu Polski będzie w czwartej rundzie el. Ligi Europy, a trzeci i czwarty zespół Ekstraklasy znajdzie się w drugiej rundzie el. Ligi Europy. Jeżeli Puchar Polski będzie zdobyty przez mistrza lub wicemistrza Polski, to piąta drużyna naszej ligi będzie w drugiej rundzie el. Ligi Konferencji.

To będzie nowy trener Legii Warszawa. "Wszyscy wiedzieli"

Już coraz bliżej jest finalizacja "transferu" Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa do Legii Warszawa. Stołeczny klub ma zapłacić około 300-400 tys. euro za wykup szkoleniowca. Wraz z Papszunem do Legii uda się Artur Węska (asystent), Michał Garnys (trener przygotowania fizycznego), Paweł Frelik (trener mentalny) i Łukasz Cebula (analityk), a nowym trenerem bramkarzy będzie Maciej Kowal. Papszun i jego cały sztab ma kosztować ponad milion złotych.

Papszun niejako pożegnał się już z Rakowem przy okazji konferencji prasowej po meczu z Zagłębiem Lubin (0:1).

- Kto nie miał szacunku do mnie, do niego nigdy nie będę miał, ale to chyba jest normalne. Większości wam, jak siedzicie tutaj na sali - nie wszystkim może - ale też dziękuję. Fajne chwile tutaj spędziłem ponownie. Powiedziałem to, co wszyscy wiedzieli. Wszyscy wiedzieli, że mam propozycję z Legii i chcę do tej Legii odejść. Ja to tylko potwierdziłem. Na mnie wylał się hejt, jakieś transparenty o sprzedawczyku, czy coś tam... Judaszu? Za daleko to poszło - komentował Papszun.

Papszun poprowadzi Raków jeszcze w czwartkowym meczu z Omonią Nikozja w Lidze Konferencji, który rozpocznie się o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.