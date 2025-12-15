Oto główny faworyt do mistrzostwa Polski! Co z Legią? Są wyliczenia

Za nami rywalizacja w Ekstraklasie w 2025 r. Najbliższą przerwę zimową w roli lidera ligowych rozgrywek "przezimuje" Wisła Płock, która zdobyła 30 punktów w 18 meczach, a ostatnie zwycięstwo odnotowała na początku listopada. Na szczycie tabeli, na dystansie trzech punktów, znajduje się aż sześć drużyn. Z kolei w strefie spadkowej jest Legia Warszawa, która przegrała 0:1 z Piastem Gliwice w niedzielny wieczór. Jak układają się szanse na zdobycie mistrzostwa Polski przez konkretne zespoły?

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarze Legii balują po przegranych meczach? Kosecki: Po remisie z Lechią piłkarze bawili się w klubie

Oto główny faworyt do mistrzostwa Polski. Jest niemal pewny gry w Europie

Piotr Klimek wyliczył na portalu X, jak może się ułożyć tabela na koniec trwającego sezonu Ekstraklasy. Z tabeli po 18. kolejce wynika, że głównym faworytem do tytułu jest Raków Częstochowa, który ma 34,4 proc. szans na mistrzostwo Polski. Zespół Marka Papszuna ma też 92,4 proc. szans na to, że w przyszłym sezonie będzie grać w europejskich pucharach.

W tym przypadku warto zaznaczyć, że Papszun nie będzie trenerem Rakowa w rundzie wiosennej, a jego następcą zostanie Łukasz Tomczyk z Polonii Bytom. Piotr Klimek prognozuje, że Raków zdobędzie 60,8 pkt, co wystarczy do mistrzostwa Polski. Aktualnie Raków znajduje się na czwartym miejscu w Ekstraklasie.

Drugim klubem, który ma największe szanse na tytuł, jest Jagiellonia Białystok, której Klimek daje 33,7 proc. szans. Później jest spora dysproporcja między resztą stawki, bo w dalszej kolejności jest Lech Poznań (14,4 proc.), Górnik Zabrze (7,5 proc.), Cracovia (3,3 proc.) i Zagłębie Lubin (2,1 proc.).

A jak w tym zestawieniu wypada Legia Warszawa? Piotr Klimek wylicza, że Legia powinna zdobyć 41 punktów w tym sezonie, co da jej 13. miejsce na zakończenie rozgrywek. W tym momencie Legia nie ma matematycznych szans na mistrzostwo Polski, ale ma 4,2 proc. szans na to, że uda jej się zakwalifikować do Europy. Jednocześnie Legia ma 23,6 proc. szans na spadek z Ekstraklasy.

Zobacz też: Niewiarygodne, co prezes Wisły Kraków napisał o Legii

Prognozowana tabela na koniec sezonu Ekstraklasy według Piotra Klimka (stan na 14 grudnia 2025):

1. Raków Częstochowa

2. Jagiellonia Białystok

3. Lech Poznań

4. Górnik Zabrze

5. Cracovia

6. Zagłębie Lubin

7. Wisła Płock

8. Radomiak Radom

9. Korona Kielce

10. Pogoń Szczecin

11. Piast Gliwice

12. GKS Katowice

13. Legia Warszawa

14. Lechia Gdańsk

15. Motor Lublin

16. Widzew Łódź

17. Arka Gdynia

18. Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Ekstraklasa wróci do gry na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku. Druga część sezonu zacznie się od starcia Zagłębia Lubin z GKS-em Katowice, które odbędzie się 30 stycznia 2026 r. o godz. 18:00.