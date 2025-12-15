"Po co takie rzeczy piszesz?". Rzeźniczak nie wytrzymał ws. Rajovicia

Choć takie ryzyko istniało od dawna, to wciąż dla wielu Legia spędzająca zimę w strefie spadkowej zapewne wydawała się czymś, co mimo wszystko się nie stanie. Jednak warszawianie w niedzielnym starciu domowym z Piastem Gliwice ponownie w tym sezonie udowodnili, że nie ma dla nich scenariusza tak mrocznego, by się nie mógł wydarzyć. Legia przegrała 0:1 i zleciała na przedostatnie miejsce, ustanawiając przy okazji nowy antyrekord klubu, notując jedenasty mecz z rzędu bez wygranej. Mogłoby się to potoczyć inaczej, ale znów zawiódł ich rekordowy transfer.

Beznadziejny mecz Rajovicia. Aż się o niego pokłócili

Mileta Rajović miał w tym spotkaniu dwie sytuacje sam na sam z Frantiskiem Plachem. Raz uderzył jednak prosto w bramkarza, a za drugim razem fatalnie przestrzelił nad bramką. Spadła przez to na niego kolejna fala potężnej krytyki. Na przykład ze strony Łukasza Gikiewicza. Były napastnik m.in. Śląska Wrocław napisał na portalu X, że reszta drużyny powinna samodzielnie rozprawić się z Duńczykiem. - Dzisiaj po meczu w szatni Legionistów jak nie dojdzie do rękoczynów drużyna vs Rajovic to znaczy, że oni nie chcą wygrywać…gość od przyjścia robi sobie z nas wszystkich JAJA i dobrze się bawi - kontrowersyjnie napisał Gikiewicz.

"Chcesz się podlizywać?". Były reprezentant nie wytrzymał

Jego słowa nie przypadły do gustu byłemu obrońcy Legii Jakubowi Rzeźniczakowi, który nie rozumiał, czemu Gikiewicz w ogóle napisał coś takiego. - Łukasz mądry gościu jesteś, po co piszesz takie rzeczy. Robi sobie jaja? Dobrze się bawi? Chcesz się podlizywać twitterowi to zrób to lepiej, a nie farmazonami walisz - skontrował Rzeźniczak. Na tym się nie skończyło.

- Nie widzisz tego że nawet już jego koledzy mają dość?! - nie odpuszczał Gikiewicz. Rzeźniczak za to podkreślał, iż Rajović nie jest jedynym kłopotem Legii. - No tak. Sam nie wygrał 11 meczów z rzędu… Sam się wystawia w składzie. Pewnie boki zrywa. Co Ty w piłkę nie grałeś nigdy? - napisał były reprezentant Polski. Na to Łukasz Gikiewicz już nie odpowiedział.