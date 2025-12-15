Boniek zobaczył, co zrobiła Legia. Napisał szczerze, co myśli

23 października 2025 r. - wtedy po raz ostatni zwycięstwo odniosła Legia Warszawa. Pokonała wówczas 2:1 ekipę Szachtara Donieck w Lidze Konferencji Europy. Od tamtej pory zaczęło się dziać coś, w co wręcz trudno uwierzyć. Drużna z Łazienkowskiej zanotowała sześć porażek i pięć remisów, czym przebiła swoją najdłuższą w historii serię spotkań bez wygranej z 1966 r. Zdecydował o tym niedzielny mecz z Piastem Gliwice.
Legia przegrała go 0:1, a jedyną bramkę w 83. minucie zdobył Michał Chrapek. Tuż po końcowym gwizdku na graczy z Warszawy znów posypała się ogromna krytyka. Tymczasem na dość osobliwy komentarz pozwolił sobie były prezes PZPN-u - Zbigniew Boniek. - Tak się kończą zabawy w bezsensowne przekładanie meczów - napisał na platformie X.
Na pierwszy rzut oka takie postawienie sprawy wydaje się wręcz kuriozalne. W komentarzach kibice zaczęli więc przerabiać wpis Bońka, podając inne przyczyny klęski. "Tak się kończą zabawy w grę bez trenera przez 2 miesiące", "Tak się kończą zabawy w posiadanie klubu przez kretynów", "Tak się kończą zabawy w bezsensowne prezesowanie Mioduskiego", "Tak się kończy niegospodarność. Wydajesz 3 bańki na napastnika, który nie nadawałyby się do drużyny artystów. Bierzesz trenera, który nie chce trenować. To, co zrobił zarząd, w poważnej lidze skutkowałoby spadkiem, ale w tej śmiesznej lidze mają szanse na top 4, nadal", "Prezesie, tu chyba nie jest problemem przełożenie meczu, a granie bez trenera, ale to tylko taka luźna rozkminka" - pisali.
Z drugiej strony trudno odmówić Bońkowi pewnej logiki. Spotkanie z Piastem pierwotnie miało odbyć się... w lipcu w ramach 1. kolejki Ekstraklasy. Wówczas Legia nie znajdowała się w takim kryzysie. Ba, chwilę wcześniej wygrała mecz o Superpuchar Polski z Lechem Poznań 2:1. Być może wówczas miałaby większe szanse na korzystny wynik. Postanowiła jednak przełożyć inaugurację ligi ze względu na eliminacje do europejskich pucharów.
W obecnej sytuacji Legia ma na koncie zaledwie 19 punktów, czyli tyle samo co ostatnia w tabeli Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Ekipa z Warszawy jest 17.