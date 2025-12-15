Legia Warszawa w fatalnym stylu zakończyła rundę jesienną w Ekstraklasie. W niedzielnym meczu przegrała na własnym stadionie z Piastem Gliwice 0:1, czym przedłużyła serię spotkań bez zwycięstwa do 11. Tym samym ustanowiła klubowy antyrekord. W sumie warszawiacy na wygraną czekają od października i starcia z Szachtarem Donieck w Lidze Konferencji. Jedną z ich największych bolączek pozostaje nieskuteczność. W głównej mierze odpowiada za nią środkowy napastnik - Mileta Rajović.

Koszmar napastnika Legii. Stał się kozłem ofiarnym? "To nie jest odosobniony przypadek"

26-latek pojawił się w klubie latem i według doniesień mediów kosztował aż 3 mln euro. Transfer na razie zupełnie się nie spłaca, bo piłkarz strzelił raptem trzy gole w Ekstraklasie i sześć we wszystkich rozgrywkach. Mało tego, nie wykorzystuje wielu sytuacji podbramkowych. Jedną bardzo dogodną zmarnował także przeciwko Piastowi. W tej sytuacji od tygodni spada na niego lawina negatywnych komentarzy.

O sytuację Rajovicia tuż po spotkaniu z Piastem pytany był jego kolega z szatni - Rafał Augustyniak. Jak przyznał, napastnik z trudem znosi krytykę, jaka go spotyka. - Myślę, że czuje się fatalnie. To ciężki moment dla niego. Ale to się dzieje w świecie piłki. To nie jest odosobniony przypadek - można spojrzeć na Barcelonę, gdzie Araujo ma problemy i też nie potrafi się pozbierać - zauważył Augustyniak w rozmowie z dziennikarzami w strefie mieszanej.

Augustyniak zaapelował ws. Rajovicia. "Nie ma co..."

Zwrócił się też do kibiców, by przestali wywierać na Rajovicia dodatkową presję. - Piłka piłką, ale na końcu jest człowiek. Mileta wraca do domu, do rodziny i musi tam spojrzeć w lustro i próbować się uśmiechać. Ale kiedy wszyscy na niego siadają, jest taki hejt... To jest bardzo ciężka sytuacja. Trzeba go w tym wspierać. Wiadomo, nie strzela, nie wykorzystuje sytuacji, ale co możemy zrobić? Pastwić się nad nim? To na pewno nie pomoże. Trzeba mu pomóc przede wszystkim mentalnie, żeby uwierzył w siebie i strzelał gole. Jeżeli tutaj jest, to znaczy, że potrafi - apelował.

Pomocnik Legii miał też nadzieję, że w rundzie wiosennej Rajović w końcu się "odblokuje". - Wszyscy się śmiali z Jean-Pierre'a Nsame, że nie potrafi strzelać bramek, a nagle początek sezonu miał świetny. Może więc nowy rok dla Milety też będzie takim momentem i zacznie strzelać. Czy na treningu strzela? Tak, strzela. Wiadomo, nie wykorzystał dużo sytuacji stuprocentowych, ale nie ma co się nad chłopakiem pastwić. Nie tylko on przegrał te mecze - my wszyscy za to odpowiadamy. To nie jest tak, że drużyna przegrywa, bo on nie wykorzystuje sytuacji. W internecie spadł duży hejt na niego. I wydaje mi się, że nie zasłużył na aż tak mocny hejt - zakończył temat.