Bobić wprost o Legii: "Wstyd". A potem takie słowa o Papszunie

Nie takiego sezonu w wykonaniu Legii Warszawa oczekiwali jej kibice. Drużyna pożegnała się już z Pucharem Polski, straciła szanse na awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji, a i w ekstraklasie spisuje się fatalnie. Przed niedzielnym spotkaniem z Piastem Gliwice zajmowała dopiero... 16. miejsce, czyli w strefie spadkowej. Walczyła o to, by nie spędzić w niej przerwy zimowej. Emocje na trybunach przy Łazienkowskiej były więc ogromne. Dodatkowo fani nie ukrywali, czego oczekują od właściciela. Wywiesili wymowny transparent, żądając sprzedaży klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki bardzo krytycznie o trenerze Legii: Sorry, Inaki

Fredi Bobić wytoczył mocne działa. Tak ocenił grę Legii

Po pierwszej połowie kibice Legii zbyt wielu powodów do radości nie mieli. Drużynie nie udało się bowiem umieścić piłki w siatce. Na jej szczęście nie zrobił tego też Piast. Po 45 minutach na tablicy wyników był więc bezbramkowy remis. Jeśli do ostatniego gwizdka utrzymałby się taki rezultat, wówczas Legia wydostałaby się ze strefy spadkowej. Tyle tylko, że rywale zadali cios. W 83. minucie gola bezpośrednio z rzutu wolnego zdobył Michał Chrapek. I warszawianie ponieśli kolejną porażkę w tym sezonie. To już 11. mecz z rzędu bez zwycięstwa, co jest absolutnym rekordem w historii klubu.

Po niedzielnej kompromitacji w końcu przemówili działacze Legii. Przed kamerami Canal+Sport stanął Fredi Bobić, dyrektor ds. operacji piłkarskich. - Mamy wszystko, ale nie mamy wyników, a ta gra, zwłaszcza w ostatnich dwóch miesiącach.... To zaczęło się jeszcze zanim odszedł od nas Iordanescu. Było naprawdę słabo. Listopad, grudzień, bardzo ciemny okres - zaczął Bobić.

Następnie przeanalizował grę zespołu. - Robimy głupie rzeczy na boisku. Nie jesteśmy drużyną, nie jesteśmy zjednoczeni. Brakuje nam pewności siebie. Możesz mieć jakościowych piłkarzy, możesz o tym rozmawiać, ale trzeba to udowodnić na boisku, a my tego teraz nie robimy. To duży problem. To wstyd. Jesteśmy naprawdę rozczarowani tą sytuacją, kibice również. Jeżdżą za nami wszędzie, nawet do Erywania. 700 osób tam było. Mam do tego ogromny szacunek. Starają się nas wspierać, a my nie dowozimy - krytykował drużynę Bobić.

A na tym nie zakończył. Uderzył też bezpośrednio w piłkarzy. - Niektórzy zawodnicy, szczerze mówiąc, nie mają jaj, żeby grać w tej koszulce. I teraz wszyscy w klubie bierzemy za to odpowiedzialność, nie uciekniemy od niej. Od stycznia będziemy ciężko pracować. Wiosną nie będzie wymówek - deklarował.

Zobacz też: Polak na radarze giganta! On ma zaledwie 17 lat.

Bobić ujawnia kulisy sprawy z Papszunem

Działacz wypowiedział się też na temat kroków, jakie klub podejmował w sprawie następcy Iordanescu. Przyznał, że chciał błyskawicznie sprowadzić Marka Papszuna, ale po drodze sprawy się skomplikowały. - Byliśmy zdecydowani, żeby zatrudnić nowego trenera. Mieliśmy swojego faworyta. Zrobiliśmy to szybko. Pięć, sześć dni i sprawa była dogadana. Obie strony chciały tego samego. Potem zaczęła się walka. Sześć, siedem tygodni, żeby wyciągnąć trenera z jego klubu. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli ogłosić, że dołączy do Legii - mówił.

Ile osób Papszun przyprowadzi ze sobą do sztabu? Bobić zaprzeczył medialnym doniesieniom. - Na pewno nie 15, bo śmiałem się, jak to zobaczyłem. Przyprowadzi kilka osób, ale nie aż tyle. To normalne. Na razie nie skupiamy się na tym, a na tym, że mamy jeszcze jeden mecz przed świętami i chcemy to wygrać, bo ta seria porażek, remisów... Chrzanić ten rekord, ale to wstyd. (...) W tej chwili nie potrafimy tego przełamać. Zawsze znajdziemy sposób, by nie wygrać meczu. (...) To naprawdę przykre - mówił.