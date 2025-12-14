Tak wygląda tabela Ekstraklasy! Oto sensacyjny lider na zimową przerwę

W ten weekend większość drużyn ekstraklasy odpoczywa. Zakończyły one zmagania na 2025 rok i do gry wrócą dopiero pod koniec stycznia 2026. Są jednak trzy zespoły, które miały do rozegrania zaległe spotkania. Najpierw na murawie pojawił się Raków Częstochowa. Piłkarze Marka Papszuna sensacyjnie ulegli 0:1 Zagłębiu Lubin. Niewykluczone, że był to ostatni mecz tego trenera na ławce częstochowian. Raków stracił więc szansę, by przerwę zimową spędzić na pozycji lidera. Przed takową okazją w niedzielę stanęła Jagiellonia Białystok.

Jagiellonia Białystok remisuje i traci szansę na prowadzenie w tabeli ekstraklasy. Sensacyjny lider!

Ekipa Adriana Siemieńca grała na wyjeździe z Motorem Lublin i była wielkim faworytem do zwycięstwa. Zamierzała też powetować sobie niepowodzenie z Ligi Konferencji, kiedy to uległa 1:2 Rayo Vallecano po bardzo wyrównanym starciu. Jagiellonia dość długo musiała jednak czekać na gola w Lublinie. Dopiero w 39. minucie Afimico Pululu wykorzystał błąd rywali i wpakował piłkę do siatki. Długo z prowadzenia białostocki zespół się nie cieszył. Pięć minut później Karol Czubak wyrównał po rzucie karnym. Ostatecznie w drugiej połowie kolejne gole nie padły, więc zespoły podzieliły się punktami.

Taki wynik oznacza, że całą przerwę zimową na czele tabeli spędzi Wisła Płock. Ma jeden punkt więcej od Jagiellonii Białystok, ale warto dodać, że piłkarze Siemieńca wciąż mają o jeden mecz rozegrany mniej. Mistrz Polski z sezonu 2023/24 plasuje się na trzeciej lokacie. Drugi jest natomiast Górnik Zabrze z taką samą zdobyczą punktową, co Wisła, ale gorszym bilansem bramek.

W niedzielę dojdzie do jeszcze jednego spotkania. Nie wpłynie ono jednak na losy czołówki. Może jedynie zmienić układ sił w strefie spadkowej. O 20:15 Legia Warszawa podejmie na własnym stadionie Piast Gliwice. Stołeczny klub jest 16., a rywale plasują się na ostatnim, 18. miejscu. Różnica punktowa między nimi wynosi ledwie dwa "oczka". Ewentualne zwycięstwo Legii pozwoli jej wyjść ze strefy spadkowej przed końcem 2025 roku. Piast i jego ewentualne zwycięstwo wywinduje gliwicką ekipę poza niebezpieczną strefę.

Tabela ekstraklasy po meczu Motor Lublin - Jagiellonia Białystok: