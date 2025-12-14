Polak na radarze giganta! On ma zaledwie 17 lat

W czwartkowy wieczór Jagiellonia Białystok, a także jej kibice mogli poczuć spory niedosyt. Drużyna walczyła z Rayo Vallecano jak równy z równym, a mimo to poniosła porażkę. Uległa 1:2, choć szans na wyrównanie, czy nawet objęcie prowadzenia miała całkiem sporo. Mimo przegranej na tym meczu naprawdę sporo mógł ugrać Oskar Pietuszewski, o którym szeroko rozpisywano się w hiszpańskim mediach. "Ani Lewandowski, ani Szczęsny: 17-letni polski klejnot, który zachwyca Deco i jest porównywany do Neymara" - czytaliśmy. Teraz nadeszły nowe wieści w sprawie utalentowanego Polaka.

Oskar Pietuszewski trafi do Bayernu? Skauci pofatygowali się do Polski

Portal SofaScore ocenił grę Pietuszewskiego z Rayo na "6,8" w 10-stopniowej skali, co było dość solidnym wynikiem. I wydaje się, że ten występ mógł być też ważny dla przyszłości nastoletniego piłkarza. Jak donosi Szymon Janczyk z weszlo.com, "mecz Jagiellonii Białystok z Rayo Vallecano oglądali z trybun wysłannicy przynajmniej czterech zagranicznych klubów". Ich uwaga głównie została skierowana na Pietuszewskiego. O jakich klubach mowa?

Dziennikarz poinformował o FC Porto, FC Koeln czy Bolonii, a więc drużynach, w których grają Polacy. To potęgi, ale do Białegostoku przyjechali również wysłannicy jeszcze większego giganta, w którym w przeszłości miał okazję grać sam Robert Lewandowski. To z nim święcił największe triumfy w karierze. Mowa oczywiście o Bayernie Monachium. "Największe wrażenie robi Bayern Monachium, który na pewno przyjechał na Podlasie, żeby zobaczyć Oskara Pietuszewskiego. Bawarski klub przygląda mu się od pewnego czasu i pojawia się na spotkaniach Jagi" - czytamy. Wydaje się więc, że zainteresowanie niemieckiego klubu Polakiem jest naprawdę spore.

Pietuszewski z szansami na powołanie do seniorskiej kadry narodowej

Istnieje wielka szansa, że Pietuszewski pożegna się z ekstraklasą i spróbuje sił w zagranicznej lidze. Czy będzie to Bayern? A może wybierze klub z Hiszpanii lub Anglii, bo takowe też go obserwują? Odpowiedź na to pytanie otrzymamy wkrótce. Wszyscy kibice trzymają natomiast kciuki, by Polak utrzymał formę i dostał szansę od Jana Urbana w marcowych barażach. To one zadecydują o "być albo nie być" Biało-Czerwonych na mistrzostwach świata 2026. Już od kilku miesięcy fani domagają się powołania dla piłkarza Jagiellonii, ale, póki co, selekcjoner jest nieugięty i szansę gry daje zawodnikowi Jerzy Brzęczek. Pietuszewski zagrał w 29 spotkaniach Jagiellonii w tym sezonie, zdobywając trzy bramki i dwie asysty.