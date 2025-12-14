Totalny upadek Legii. Czy w ogóle może być jeszcze gorzej?

Tak źle w Legii nie było nawet cztery lata temu, kiedy po zwolnieniu Czesława Michniewicza drużynę przejął Marek Gołębiewski, a niedługo po nim do klubu wrócił Aleksandar Vuković. Wtedy Legia przebywała w strefie spadkowej, ale ostatecznie się z niej wygrzebała i zimę spędziła na bezpiecznej pozycji.

Teraz jest inaczej. Po porażce z Piastem Legia po raz pierwszy od 1991 r. zimę spędzi w strefie spadkowej. Drużyna Inakiego Astiza nie wygrała 11. meczu z rzędu, czym ustanowiła niechlubny rekord klubu, przebijając wydarzenie z 1966 r. I to było najlepsze podsumowanie tego, co działo się w Legii w 2025 r.

A działo się najgorzej od lat. W tym roku w ekstraklasie w 34 meczach Legia zdobyła raptem 41 punktów. Z klubów, które ostatnie 12 miesięcy w całości spędziły w ekstraklasie, gorzej punktował jedynie Widzew Łódź. Legia zdobywała średnio 1,21 punktu na mecz. To wynik skandaliczny, beznadziejny.

Legia beznadziejna, najgorsza od dziesiątek lat

To najgorszy wynik w ostatnich latach. W przygotowanym przez nas zestawieniu sprawdziliśmy wszystkie lata od 1996 r. Ten był pierwszym rokiem, w którym w całości za zwycięstwo przyznawano trzy, a nie jak wcześniej dwa punkty. Ta zasada obowiązuje w Polsce od sezonu 1995/96.

W ciągu analizowanych 30 lat Legia w lidze nigdy nie punktowała gorzej. Bardzo słabo było w 2021 r., kiedy legioniści najpierw świętowali mistrzostwo Polski, by jesienią wpaść w potężny kryzys, zwolnić dwóch trenerów i przez chwilę znajdować się w strefie spadkowej. Ale nawet wtedy nie było tak źle jak teraz, bo średnia punktów na mecz wyniosła 1,47, co dawało Legii 6. miejsce w rocznej tabeli.

Niewiele lepiej było w 2010 r., kiedy Legia punktowała ze średnią 1,57 i była pod tym względem piąta w skali całego roku. W 2001 r. ta średnia wyniosła 1,65 punktu na spotkanie, co dało jednak Legii trzecie miejsce w lidze. Co ciekawe, obecny rok jest dopiero trzecim w ostatnich 30 latach, kiedy warszawiacy wypadli poza ligowe podium pod względem średniej punktów zdobywanych na mecz. Wcześniej zdarzało się to jedynie we wspomnianych latach 2001 i 2021.

Obecny wynik to przepaść w stosunku do najlepszych lat Legii z ostatnich trzech dekad. Najlepszy wynik warszawiacy osiągnęli w 1996 r., kiedy punktowali ze średnią 2,40 punktu na mecz! Ciekawym przypadkiem był 2004 r., kiedy średnia 2,35 pkt dała Legii drugie miejsce za Wisłą Kraków. Wisłą, która miała wtedy nieprawdopodobnie dobry czas. W 2004 r. krakowianie rozegrali w lidze 26 meczów, z których wygrali aż 22 i tylko cztery zremisowali, nie ponosząc żadnej porażki!

Ciekawym faktem jest też to, że od 2017 r., czyli momentu, w którym Mioduski został samodzielnym właścicielem klubu, Legia tylko raz - właśnie wtedy - punktowała ze średnią co najmniej 2 pkt na mecz. Od tamtego roku liczba punktów zdobywana przez drużynę z Łazienkowskiej regularnie spadała i dziś sięgnęła absolutnego dna. Bo czy może być jeszcze gorzej?