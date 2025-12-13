Powrót na stronę główną

Życiowy wynik polskiego skoczka! 53-letni Kasai odpalił rakietę

Życiowy wyczyn 20-letniego Polaka i niesamowita forma starszego od niego o 33 lata Japończyka? Takie rzeczy tylko w skokach narciarskich, a konkretnie w inauguracji sezonu Pucharu Kontynentalnego w Ruce, gdzie rewelacyjnie spisał się Klemens Joniak. Na uwagę zasługuje też wynik, który osiągnął Noriaki Kasai.
Klemens Joniak
fot. Dominik Gajda / Agencja Wyborcza.pl

Już nie tylko Puchar Świata, ale także Puchar Kontynentalny. W drugi weekend grudnia w fińskiej Ruce zainaugurowano drugi najważniejszy cykl w skokach narciarskich. Nie zabrakło emocji, świetnego wyniku Polaka i wyczynu legendarnego Japończyka, który skakać zaczął długo przed Adamem Małyszem.

Rewelacyjny wynik Joniaka. Kasai nadal zaskakuje wszystkich

"Klemens Joniak włączył się do walki o dodatkowe miejsce startowe na 74. Turniej Czterech Skoczni. Podopieczny Wojciecha Topora zajął piąte miejsce w inauguracyjnych zawodach Pucharu Kontynentalnego 2025/26. Na Rukatunturi najlepszy okazał się Isak Andreas Langmo z Norwegii" - zachwycał się portal skijumping.pl w relacji z konkursu.

Poza Joniakiem, który skakał na odległość 140,5 i 133 metrów, w czołowej "30" znalazło się miejsce dla trzech Polaków. Mowa o Aleksandrze Zniszczole (15.), Adamie Niżniku (24.) i Jarosławie Krzaku (29.). Tuż za punktowanymi miejscami uplasował się Szymon Sarniak (31.). Konkurs wygrał Norweg Andreas Isak Langmo przed Austriakiem Maximilianem Ortnerem i Japończykiem i Junshiro Kobayashim.

Co ciekawe w zawodach skakał i to z sukcesami weteran. 125 metrów w pierwszej serii i 132 metry w drugiej - to dorobek 53-letniego (!) Japończyka. Noriaki Kasai nie zamierza się zatrzymywać i nadal utrzymuje zdrowy styl życia i ma chęć do skakania. Aby uzmysłowić sobie skalę porównawczą - Kasai jest o 33 lata starszy od wspominanego Joniaka. W Pucharze Świata debiutował w sezonie 1988/89, a więc aż 37 lat temu. Jego przypadek długowieczności to jedna z najbardziej znanych historii w światowym sporcie. 

Wyniki konkursu w Ruce:

  • 1. Andreas Isak Langmo (Norwegia)
  • 2. Maximilian Ortner (Austria)
  • 3. Junshiro Kobayashi (Japonia)
  • 4. Robin Pedersen (Norwegia)
  • 5. Klemens Joniak (Polska)
  • 6. Jokerud Soelve Strand (Norwegia)
  • 7. Markus Mueller (Austria)
  • 8. Clemens Aigner (Austria)
  • 9. Fredrik Villumstad (Norwegia)
  • 10. Clement Leitner (Austria)
  • ...
  • 15. Aleksander Zniszczoł (Polska)
  • 24. Adam Niżnik (Polska)
  • 29. Jarosław Krzak (Polska)
  • 31. Szymon Sarniak (Polska)

