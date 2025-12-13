Jeden z największych niewypałów Lecha kończy karierę!

Gdy Nicklas Barkroth latem 2017 roku podpisywał kontrakt z Lechem Poznań, oczekiwano od niego, że z marszu stanie się kluczowym piłkarzem klubu ze stolicy Wielkopolski. Po udanych występach w lidze szwedzkiej w barwach IFK Goeteborg, Brommapojkarny i IFK Norrkoping, "Kolejorz" zapłacił za niego 650 tysięcy euro i podpisał czteroletni kontrakt.

Miał być gwiazdą ligi

- Barkroth to jeden z najlepszych skrzydłowych ligi szwedzkiej, ma na swoim koncie zarówno tytuły mistrzowskie, jak i występy w reprezentacji Szwecji. Jego nastawienie do gry, ofensywne i agresywne usposobienie na pewno spodoba się poznańskiej publiczności - mówił wówczas prezes Lecha, Karol Klimczak.

Kwota oraz dobra gra w Szwecji od początku narzuciła sporą presję na Barkrotha. W debiucie przeciwko Piastowi Gliwice (5:1) zanotował asystę i wydawało się, że uda mu się sprostać oczekiwaniom. Nic bardziej mylnego - jego dorobek w niebiesko-białych barwach zatrzymał się na... trzech asystach w 25 meczach.

W ojczyźnie szło mu znacznie lepiej

Po roku Barkroth wrócił do ojczyzny, zapisując się w pamięci kibiców "Kolejorza" jako jeden z największych niewypałów transferowych ostatnich lat. Sześciokrotny reprezentant Szwecji trafił do Djurgardens IF, gdzie udało mu się wywalczyć trzecie w karierze mistrzostwo kraju. Wcześniej po tytuły sięgał z Goeteborgiem i Norrkoping.

W barwach Djurgarden 33-latek rozegrał 85 spotkań, w których dziewięciokrotnie trafiał do siatki, a 18 razy asystował przy bramkach kolegów z zespołu. Zimą 2022 roku trafił do Orgryte IS, z którym w ubiegłym sezonie wywalczył awans do szwedzkiej ekstraklasy.

Barkroth o zakończeniu kariery poinformował za pośrednictwem Instagrama. Wśród 20 zdjęć wspominających jego przygodę z piłką, znalazła się także fotografia w barwach Lecha Poznań.