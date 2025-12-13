Gwiazda Legii odpaliła się w sieci. Poszło o transfer. Ależ zwrot akcji

Juergen Elitim przed listopadową przerwą reprezentacyjną doznał kontuzji, która wykluczyła go z gry do końca roku. Mimo że już jakiś czas nie pojawił się na boisku, to jest o nim głośno. Wszystko przez zamieszanie wokół rzekomego transferu.

Juergen Elitim dosadnie zareagował na plotki o odejściu z Legii Warszawa. Ależ informacje

Niedawno pojawiły się informacje, jakoby piłkarz wahał się nad przedłużeniem kontraktu z Legią Warszawa, obowiązującego do końca czerwca 2026 r. "Przestańcie pie***lić. Moje zaangażowanie w klub jest maksymalne, teraz na 100 proc. większe niż kiedykolwiek, i nie ma co do tego wątpliwości. To nie jest odpowiedni moment na sianie chaosu przez publikowanie kłamstw" - tak piłkarz zareagował w serwisie X na te doniesienia. Nowe napłynęły z ojczyzny pomocnika.

Kolumbijski portal deportesrcn.com spekuluje o zainteresowaniu ze strony Atletico Nacional: "Przygotowują ambitne transfery, a w trakcie poszukiwań pomocnika z międzynarodowym doświadczeniem pojawiło się zaskakujące i kuszące nazwisko: Juergen Elitim. [...] Kluczowy zawodnik Legii Warszawa z solidnym dorobkiem w Europie, jest brany pod uwagę przez klub z Medellin jako wzmocnienie projektu. Pytanie jest teraz proste: czy to realna możliwość, czy tylko wstępne dochodzenie?".

Juergen Elitim opuści Legię Warszawa i wróci do Kolumbii? "Zainteresowanie jest autentyczne"

W Europie 26-latek "wyrobił sobie renomę wszechstronnego pomocnika cechującego się techniką, dynamiką i (dominacją - red.) na połowie przeciwnika". A "przełom nastąpił w Legii", gdzie "wyróżniał się zarówno w rozgrywkach Ekstraklasy, jak i UEFA". Przypomniano też, że piłkarz pozbierał się po urazie więzadeł krzyżowych, a po długiej pauzie "wrócił z dojrzałością i poziomem gry, który ponownie uczynił go ważnym elementem drużyny".

To sprawiło, że zainteresowali się nim 18-krotni mistrzowie Kolumbii (rekord kraju) i dwukrotni zdobywcy Copa Libertadores. "Wedle doniesień z Medellin, Atletico bierze go pod uwagę jako potencjalne wzmocnienie w 2026 r." - czytamy. I choć na razie "nie toczą się żadne formalne negocjacje, to zainteresowanie jest autentyczne. Jego profil jest interesujący, a występy w Europie czynią go atrakcyjnym dla zespołu, który chce odbudować skład, mając silne przywództwo na boisku. Trwają wewnętrzne dyskusje, a analiza postępuje".

Jako że 26-latek leczy kontuzję, to ewentualne przenosiny w styczniu wydają się wątpliwe. Kluczowa będzie jego decyzja dotycząca przedłużenia umowy z warszawianami - o ile tego nie zrobi, to już niedługo mógłby związać się z nowym pracodawcą.

Juergen Elitim występuje w Legii Warszawa od 2023 r. Jego bilans w barwach stołecznej drużyny to 94 mecze, pięć bramek i 12 asyst, z czego w tym sezonie to 22 spotkania, trzy gole i cztery asysty. Zdobył z nią Puchar Polski oraz dwa krajowe superpuchary.

