Nagły zwrot. Oto co kibice Legii napisali o Mioduskim

Legia przeżywa największy kryzys od lat. Czwartkowa porażka z Noah (1:2) przesądziła o tym, że na wiosnę nie zagra w fazie pucharowej Ligi Konferencji. Wcześniej odpadła też z Pucharu Polski po przegranej w dogrywce z Pogonią Szczecin. Ponadto w Ekstraklasie nie wygrała już od ośmiu spotkań i zajmuje miejsce w strefie spadkowej. Sezon 2025/2026 to wielopoziomowa sportowa katastrofa.

Zobacz wideo Kosecki szczerze o Legii: Poziom tej drużyny jest żenujący

"Nieznani Sprawcy" z klarownym przekazem. "Mioduski potrafi zepsuć wszystko"

2025 rok był ważną datą dla społeczności Legii także pod względem kibicowskim. Dokładnie 5 sierpnia przypadała wtedy okrągła dwudziesta rocznica powstania grupy "Nieznani Sprawcy" - ultrasów klubu, którzy od lat przygotowują na Żylecie fenomenalne oprawy. Grupa pierwotnie chciała uczcić swoje urodziny podczas meczu Ligi Konferencji ze Spartą Praga, ale ze względu na wysokie ceny biletów podyktowane przez klub, postanowiono zbojkotować to spotkanie.

W piątek 12 grudnia "Nieznani Sprawcy" wydali kolejne oświadczenie. Poinformowali w nim o ponownym przełożeniu urodzin, a za powód tej decyzji podali obecną sytuację w klubie. Jasno wskazali też jej winowajcę, którym według kibiców jest Dariusz Mioduski.

"Drodzy Kibice! Chcieliśmy uczcić z Wami nasze urodziny. Niestety nie da się dobrze bawić w atmosferze pogrzebu. Urodziny odwołujemy. Mioduski potrafi zepsuć wszystko, nawet nasze urodziny. Jubileusz przekładamy na lepsze czasy. Przyjdźcie na niedzielny mecz tylko w jednym celu. Razem "podziękujemy" nieudacznikowi za to wszystko, co zrobił z naszą Legią" - czytamy w krótkim wpisie na Instagramie, do którego dodano oprawę grupy z 2020 roku. Malowidło nawiązywało do słynnego filmu "Czas apokalipsy", a widniał na nim wizerunek Mioduskiego.

Dodajmy, że obecny protest, ani ten z 2020 roku nie jest jedynym, który kibice wymierzyli w prezesa Legii. Swoje niezadowolenie wyrazili także w sezonie 2021/2022, kiedy cała Żyleta pokryła się czarnym dymem, a fani oglądali spotkanie w bluzach z napisem "Mioduski won".

Jedno jest pewne - niedzielny mecz z Piastem Gliwice zostanie rozegrany w naprawdę gorącej atmosferze.