Ujawnili, jak Legia "potraktowała" gwiazdę Ekstraklasy. Gorzko pożałowała

Luis Palma trafił do Lecha Poznań w ramach wypożyczenia z Celticu z opcją wykupu. Jeżeli mistrz Polski będzie chciał wykupić Honduranina, to będzie musiał wydać na niego około czterech mln euro. To też będzie oznaczało nowy rekord w Ekstraklasie. Palma wszedł do Lecha "z drzwiami i futryną", ale ostatnie tygodnie w jego wykonaniu są słabsze. Do tej pory Palma "uzbierał" sześć goli i sześć asyst w 24 meczach. Jak się okazuje, Palma mógł już dużo wcześniej trafić do naszej ligi, ale wtedy reprezentowałby barwy innego klubu.

Palma mógł grać w Legii. Goncalo Feio wolał jednak innego piłkarza

Łukasz Olkowicz ujawnił w trakcie programu "Przegląd Ligowy" w "Przeglądzie Sportowym Onet", że Palma mógł dołączyć do Legii Warszawa. Okazuje się, że z piłkarzem w zeszłym roku rozmawiał Goncalo Feio.

- Luis Palma mógł być w Legii, tylko stołeczny klub nie wypożycza lub nie wypożyczał piłkarzy, który są drodzy w utrzymaniu i nie ma szans ich wykupić. To element strategii. Legia uznała, że te cztery mln euro, za którego dziś Lech może go wykupić, są poza zasięgiem - stwierdził Olkowicz.

Dziennik "Piłka Nożna" podawał też, że Feio chciał w Legii zawodnika, który zostanie w klubie na lata, a nie będzie wypożyczony. W związku z tym Legia sprowadziła Wahana Biczachczjana z Pogoni Szczecin, za którego Legia zapłaciła około 250 tys. euro. Czy to był opłacalny biznes? Do tej pory Bichachczjan strzelił trzy gole i miał trzy asysty w 39 meczach w barwach Legii.

Lech wykupi Luisa Palmę? "Zaczyna pojawiać się niezadowolenie"

Czy to jest pewne, że Lech wykupi Palmę po zakończeniu sezonu? Najnowsze doniesienia od Dawida Dobrasza z portalu meczyki.pl wskazują, że w Poznaniu nie są jeszcze tego pewni.

- Co do Palmy. Zaczyna być przy Bułgarskiej niezadowolenie. Na dzisiaj, jeśli miałby podjąć decyzję o wykupie, to by jej nie podjął. Takie tutaj usłyszałem głosy. Powinien lepiej zachować się przy sytuacji bramkowej. Brakuje strzałów z dystansu u Luisa Palmy. Coś jest u tego piłkarza, że jest w gorszej dyspozycji. Być może brak awansu z Hondurasem, być może zmęczenie rundą - przekazał dziennikarz.

Wcześniej Palma reprezentował barwy takich klubów, jak CDS Vida (2018-2022), Aris Saloniki (2022-2023) czy Olympiakos Pireus (2025). Kontrakt Palmy z Celtikiem wygasa w czerwcu 2028 r.

Palma będzie mógł podreperować swoje liczby w Lechu w ostatnim meczu w 2025 r. Zespół Nielsa Frederiksena zagra w czwartek o godz. 21:00 na wyjeździe z Sigmą Ołomuniec. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.