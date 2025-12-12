O tych słowach piłkarza Legii będzie głośno. "Przestańcie pier****"

Dwa dni temu "Fakt" napisał, że Juergen Elitim, środkowy pomocnik Legii Warszawa ma wątpliwości, czy dalsza gra w klubie ze stolicy Polski będzie dla niego najlepszym krokiem w karierze. "Jak dowiedział się "Fakt", Elitim mocno zastanawia się nad swoją przyszłością. Drużyna prezentuje się mizernie, co według naszych informacji nie napawa piłkarza optymizmem w kontekście dalszej gry w stolicy. 26-latek ma wątpliwości, czy pozostanie w Warszawie, byłoby dobry rozwiązaniem dla jego kariery. Gdyby nie podpisał nowej umowy z "Wojskowymi", to latem będzie mógł odejść za darmo" - pisał Fakt.

REKLAMA

Zobacz wideo Leo Beenhakker wściekł się na Piotra Żelaznego! "Tak się wkurzył, że zaczął mnie wyzywać"

O tych słowach Elitima będzie głośno. "Przestańcie pier****"

W czwartek serwis Legia.Net wrzucił w mediach społecznościowych informację o Elitimie. "Elitim waha się, czy przedłużyć kontrakt z Legią" - podpisał post.

Na ten post zareagował Elitim. Dał mocny wpis, w którym nie przebiera w słowach.

"Przestańcie pier***, chłopaki. Moje zaangażowanie w klub jest maksymalne, teraz na 100% większe niż kiedykolwiek, i nie ma co do tego wątpliwości. To nie jest odpowiedni moment na sianie chaosu, tylko publikowanie kłamstw. Legia nadal jest największym klubem w kraju, miejcie trochę szacunku" - napisał kolumbijski piłkarz.

Elitim w tym sezonie zagrał w 22 spotkaniach, zdobył trzy gole i miał cztery asysty. W sumie jego bilans w Legii Warszawa to: 94 mecze, pięć bramek i dwanaście asyst.

Zobacz także: Ważne wieści dla Lewandowskiego. Barcelona oficjalnie ogłosiła. Podpisane

Legia Warszawa odpadła już z Pucharu Polski i ma szans na baraże o 1/8 finału Ligi Konferencji. W PKO BP Ekstraklasie 15-krotni mistrzowie Polski zajmują dopiero 16. miejsce.

W najbliższą niedzielę Legia Warszawa zagra u siebie z Piastem Gliwice. Początek meczu o godz. 20.15. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.