Widzew dopina pierwszy zimowy transfer! Prawie milion euro

Widzew Łódź ponownie rusza na zakupy. Klub wydał sporo w letnim okienku transferowym, ale mimo sięgnięcia głęboko do kieszeni, wyniki zespołu nie były najlepsze. W sumie w 18 meczach łodzianie uzbierali 20 punktów. Aktualnie drużyna plasuje się na 13. miejscu, ale czternasty GKS Katowice i piętnasty Motor Lublin mają jeszcze jeden mecz do rozegrania, podobnie jak Legia Warszawa, która ma jeden punkt mniej.

Nowe informacje nt. transferu Widzewa Łódź

Dziennikarze "Weszło" niedawno poinformowali, że władze klubu planują wietrzenie szatni. Z zespołem ma pożegnać się co najmniej trzech zawodników - obrońca Polydefkis Volanakis, pomocnik Toni Teklić oraz o napastnik Pape Meissa Ba. Widzew też ma się udać na zakupy, a na ich celowniku ma być Christopher Cheng - 24-letni piłkarz Sandefjord.

Teraz więcej informacji na ten temat ujawnili dziennikarze Meczyków. Serwis, który powołuje się na norweskie media, informuje, że boczny obrońca ma kosztować około 850 tys. euro.

Zobacz też: Boniek usłyszał, co powiedział Papszun i wypalił. "Panie Marku"

"Nam udało się potwierdzić, że transfer jest już na ostatniej prostej. Cheng przechodzi dziś testy medyczne, po których podpisze kontrakt z Widzewem. Umowa 24-latka ma obowiązywać do czerwca 2029 roku. Cheng to nominalny lewy obrońca, ale w ostatnim sezonie ligowym z dobrej strony pokazał się też w ofensywie" - czytamy.

24-latek rozegrał 27 meczów w lidze norweskiej. Strzelił w nich pięć goli i dołożył pięć asyst. To nie pierwszy transfer na linii Widzew - Sandefjord. Dziennikarze "Weszło" przypomnieli, iż wcześniej sprowadzono np. Martina Kreuzrieglera i Kristoffera Normanna Hansena.