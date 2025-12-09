Ekstraklasa zakończyła regularne granie w 2025 roku. Zobaczymy jeszcze zaległe mecze, które odbędą się w niedzielę 14 grudnia. Kształt tabeli i niebywałe statystyki wracają jednak uwagę analityków poza granicami naszego kraju. Nie mogą uwierzyć w to, co dzieje się w polskiej lidze.

Ekstraklasa robi furorę. "Dziwne statystyki"

"Niektóre dziwne statystyki z polskiej Ekstraklasy: dwa pierwsze zespoły wygrały tylko jeden mecz w ostatnich pięciu kolejkach łącznie! Wisła Płock prowadzi w lidze, mimo pięciu kolejnych remisów! Górnik Zabrze jest na drugim miejscu, a zdobył tylko jeden punkt w ostatnich czterech kolejkach! Raków to jedyny zespół z Top 5, który wygrał więcej niż jeden mecz w ostatnich pięciu kolejkach! Legia jest w strefie spadkowej!" - wylicza statystyczny profil Football Meets Data na portalu X.

Wisła Płock nie przegrała spotkania od 19 września, gdy została pokonana przez Jagiellonię Białystok (0:1). Od tego czasu jest niepokonana, ale zanotowała aż osiem remisów - w tym pięć w ostatnich pięciu meczach.

Górnik Zabrze złapał ewidentną, ligową zadyszkę. W ostatnich pięciu meczach ligowych wygrał tylko raz - z Arką Gdynia (5:1), a zanotował aż trzy porażki: z Zagłębiem Lubin (0:2), Radomiakiem Radom (0:4) i Lechią Gdańsk (2:5).

Raków Częstochowa to jedyna drużyna z czołówki, która w ostatnich spotkaniach jest w formie. Zanotowała cztery zwycięstwa w ostatnich pięciu ligowych meczach. Czołową piątkę uzupełniają Jagiellonia Białystok - od początku listopada w lidze wygrała tylko raz, a także Cracovia - od początku listopada zanotowała jedną wygraną w elicie.

"To szalone" - skomentował wpis Alex Haditaghi, właściciel Pogoni Szczecin. Podopieczni Thomasa Thomasberga zgromadzili 21 punktów, a do liderującej Wisły tracą zaledwie dziewięć punktów.

Całości dopełnia Legia Warszawa, która w lidze nie wygrała właśnie od meczu z Pogonią, który odbył się 28 września.