Niebywały skandal po meczu Pogoni Szczecin. Polityk KO reaguje

- Kamil, powiem ci i chciałbym, żebyś to w szatni słowo w słowo im przetłumaczył. Jeszcze raz dowiemy się, że któryś z was był na baletach i obracał nasze dziewczyny, to wjeżdżamy na trening i was wszystkich roz********my. Nieważne czy biały, czy czarny, czy obrońca, czy napastnik. Jesteście jedną drużyną i wszyscy dostajecie w******l. Ode mnie tyle - wypalił jeden z kibiców Pogoni Szczecin do piłkarzy tej drużyny po ostatnim meczu z Radomiakiem Radom (2:2).

Polityk KO reaguje na skandal po meczu Pogoni Szczecin

Do całej sprawy postanowił się odnieść radny ze Szczecina, Przemysław Słowik. - Całe zdarzenie miało miejsce w obecności dzieci i publiczności, która była jeszcze na stadionie. Dzieciaki stały bezpośrednio obok osoby kierującej groźby pod adresem piłkarzy. To bulwersująca, karygodna sytuacja, która nigdy nie powinna mieć miejsca nie tylko na masowej imprezie sportowej, ale również w żadnych innych okolicznościach. Sceny tego rodzaju przywołują pamięć o tym, jak wyglądały realia na stadionach piłkarskich wiele lat temu. Zamiast sportowej rozrywki oglądanej całymi rodzinami, dominowało stadionowe chuligaństwo, które odstraszało mieszkańców od uczestnictwa w wydarzeniach na stadionach - powiedział cytowany przez portal wSzczecinie.pl.

- Nie bez znaczenia pozostaje to, że cała sytuacja miała miejsce na największym obiekcie sportowym należącym do Miasta Szczecin. Co będzie następne? Spełnienie wypowiadanych gróźb i pobicie piłkarzy? Dewastacja przestrzeni publicznej? Niszczenie mienia prywatnego należącego do piłkarzy? - pytał polityk Koalicji Obywatelskiej.

Portal zauważył, że radny w interpelacji pyta o to, czy władze miasta przeprowadzą kontrole ws. umów i dofinansowań z Pogonią Szczecin oraz jakie podejmą kroki po tym skandalu.

Po rundzie jesiennej Pogoń Szczecin ma 21 punktów i zajmuje 10. miejsce w tabeli Ekstraklasy, mając zaledwie dwa "oczka" przewagi nad strefą spadkową. Kolejny mecz "Portowcy" rozegrają już w przyszłym roku, gdy 1 lutego zmierzą się na wyjeździe z Motorem Lublin.