Jest nowy lider Ekstraklasy! Ależ emocje w ostatnim meczu kolejki

Wisła Płock przed meczem z Koroną Kielce doznała tylko dwóch porażek w tym sezonie PKO Ekstraklasy. Podopieczni Mariusza Misiury jednak w ostatnim czasie mieli problem z wygrywaniem spotkań. Zanotowali passę czterech remisów z rzędu. Korona natomiast gra nierówno, ale tak możemy powiedzieć o wielu zespołach tej ligi. Kibice zgromadzeni na stadionie w Kielcach szybko mogli być nerwowi.

REKLAMA

Zobacz wideo Transfer Marcina Bułki upadł w ostatniej chwili! Wstrząsająca historia

Jedna szansa. Sekulski nie zawiódł

W 13. minucie Łukasz Sekulski dał prowadzenie Wiśle. To była właściwie pierwsza groźna akcja gości. Dominik Kun dośrodkował, a snajper płockiego zespołu zdobył bramkę po strzale głową. Wcześniej natomiast Korona była stroną dominującą.

Kielczanie mogli wyrównać po klasycznym centrostrzale autorstwa Nikodema Niskiego. Rafał Leszczyński nawet się nie ruszył, a piłka uderzyła w poprzeczkę. Później gospodarze atakowali nieco chaotycznie, a z tego gole paść po prostu nie mogły. Gdy minęło pół godziny od pierwszego gwizdka arbitra, to tempo wyraźnie spadło, a wynik do przerwy się nie zmienił.

Wisła straciła prowadzenie. Kolejny remis!

W pierwszym kwadransie drugiej połowy Wisła wyglądała naprawdę dobrze. Swojej szansy na zdobycie bramki szukał Dani Pacheco. W 57. minucie Sekulski miał niezłą okazję - złożył się do strzału z ostrego kąta, ale trafił prosto w Dziekońskiego.

W 64. minucie Dani Pacheco dośrodkowywał piłkę z rzutu wolnego. Golkiper Korony Kielce był zasłonięty, odbił piłkę, ale dopadł do niej Wiktor Nowak i skierował do siatki. Gracz Wisły był jednak na spalonym i po kilku chwilach VAR anulował gola. Korona starała się atakować, ale nie wynikało z tego nic konkretnego.

Później Korona przycisnęła mocniej i złamała defensywę rywala! W 84. minucie strzał zza szesnastki oddawał Nono, głową przeciął go Kostas Sotiriou, a Leszczyński nie miał szans na skuteczną interwencję. Kielczanie próbowali pójść za ciosem, wspierani przez kibiców.

W końcówce oglądaliśmy niesamowitą walkę. Obie ekipy starały się strzelić zwycięskiego gola, nikogo nie satysfakcjonował podział punktów. Ostatecznie wynik nie uległ zmianie. Wisła zremisowała piąty mecz z rzędu, ale objęła prowadzenie w PKO Ekstraklasie! Korona zajmuje dziewiąte miejsce.

Korona Kielce - Wisła Płock 1:1 (0:1)

Gole: Sotiriou (84') - Sekulski (13')

Korona: Dziekoński - Smolarczyk (Budnicki 76'), Sotiriou, Resta - Popov (Cebula 59'), Remacle (Nono 68'), Svetlin, Matuszewski (Ciszek 76') - Długosz, Antonin, Niski (Nikolov 59')

Wisła: Leszczyński - Haglind-Sangre, Kamiński, Edmundsson - Rogelj (Pomorski 90'), Kun, Tavares (Salvador 81'), Nowak (Custovic 90'), Lecoeuche - Sekulski (Niarchos 73'), Pacheco (Mijuskovic 72')

Tabela PKO Ekstraklasy po meczu Korona - Wisła:

1. Wisła Płock - 18 meczów, 30 pkt, bilans bramek: 21:12

2. Górnik Zabrze - 18 meczów, 30 pkt, 29:24

3. Raków Częstochowa - 17 meczów, 29 pkt, 26:22

4. Jagiellonia Białystok - 16 meczów, 28 pkt, 28:20

5. Cracovia - 18 meczów, 27 pkt, 25:21

6. Radomiak Radom - 18 meczów, 26 pkt, 35:30

7. Lech Poznań - 17 meczów, 26 pkt, 29:26

8. Zagłębie Lubin - 17 meczów, 25 pkt, 30:24

9. Korona Kielce - 18 meczów, 24 pkt, 21:19

10. Pogoń Szczecin - 18 meczów, 21 pkt, 28:32

11. Arka Gdynia - 18 meczów, 21 pkt, 15:32

12. Lechia Gdańsk - 18 meczów, 20 pkt, 37:37

13. Widzew Łódź - 18 meczów, 20 pkt, 26:28

14. GKS Katowice - 17 meczów, 20 pkt, 23:28

15. Motor Lublin - 17 meczów, 20 pkt, 22:27

16. Legia Warszawa - 17 meczów, 19 pkt, 19:20

17. Bruk-Bet Termalica Nieciecza - 18 meczów, 19 pkt, 24:25

18. Piast Gliwice - 16 meczów, 17 pkt, 18:19