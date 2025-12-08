Przełom ws. trenera rewelacji sezonu Ekstraklasy! Oto co się z nim stanie

11. miejsce, 21 punktów i dwa "oczka" przewagi - to sytuacja Arki Gdynia po rundzie jesiennej Ekstraklasy. Beniaminek dobrze sobie radzi, czego podsumowaniem była wygrana 1:0 z Motorem Lublin w minioną sobotę w 18. kolejce. Jednak po tamtym spotkaniu pojawiły się doniesienia, jakoby z klubu chciał odejść trener Dawid Szwarga. Na pomeczowej konferencji wprost wskazywał, że klub musi się wzmocnić.

- Nie jestem idiotą. Każdy klub ma swoją tożsamość i możliwości, ale jeżeli nasz główny rywal w walce o utrzymanie otrzymuje 19 milionów złotych z urzędu miasta, to jeśli myślimy, że utrzymamy się w lidze pracą sztabu, to tak to nie wygląda. W piłce najważniejsi są piłkarze, to do nich należy boisko - mówił szkoleniowiec.

Będą zmiany w Arce Gdynia? Prezes klubu reaguje

W poniedziałek "Przegląd Sportowy" Onet poinformował, że kwestia przyszłości Szwargi jest praktycznie rozstrzygnięta i sam trener w miniony czwartek złożył rezygnację. Zdaniem źródła odejść z klubu ma także dyrektor sportowy Veljko Nikitović. Na te doniesienia wprost zareagował na portalu X prezes Arki Gdynia Wojciech Pertkiewicz.

"Hm… „Ciekawy" tytuł w kontekście uzyskanej odpowiedzi. Dyrektor dawno zdementował, trener - rozmawiamy o jego sprawach osobistych (!) i szukamy rozwiązania. Na dziś nikt nie odchodzi, a panowie przygotowują drużynę do rundy wiosennej" - napisał.

W słowa Pertkiewicza wpisują się najnowsze doniesienia portalu Meczyki.pl. "Jeszcze jeden zwrot akcji nastąpił - strony osiągnęły porozumienie i Dawid Szwarga ma kontynuować udaną jak dotąd misję w Arce. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2026 r." - czytamy. Dodano, że zimą klub ma przeprowadzić kilka transferów z nastawieniem na jakość, a nie ilość.

Kolejny mecz Arka Gdynia rozegra już w przyszłym roku. 31 stycznia beniaminek zmierzy się na wyjeździe z szóstym obecnie w tabeli Radomiakiem Radom.