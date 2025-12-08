Stało się! Gruchnęły wieści ws. Lukasa Podolskiego i Górnika Zabrze

Od wielu dobrych miesięcy przewijają się doniesienia ws. prywatyzacji Górnika Zabrze, czego bardzo chcą kibice tego klubu oraz Lukas Podolski, który nigdy nie ukrywał, że chciałby wyprowadzić klub na prostą. Droga to bardzo wyboista, gdyż ciągle pojawiają się różne problemy, ale wydaje się, że pojawiło się światełko w tunelu. Świadczą o tym poniedziałkowe komunikaty Górnika oraz samego zawodnika.

Lukas Podolski drugim największym udziałowcem Górnika Zabrze

"Nowy rozdział w historii Górnika Zabrze właśnie się zaczyna! Lukas Podolski został współwłaścicielem Klubu. Poldi objął 8,3% akcji i stał się drugim największym akcjonariuszem Górnika!" - przekazał klub z Zabrza w komunikacie.

"Jak wiecie, dla mnie liczą się czyny, a nie słowa, dlatego przejąłem od Allianz 8,3% akcji Górnika. Jestem teraz drugim największym udziałowcem. Chciałbym, żeby to był początek czegoś naprawdę dobrego dla Klubu i dla Kibiców. Proces prywatyzacji trwa – walczymy dalej!" - zapowiedział Podolski, co może budzić w kibicach Górnika nadzieje, że kolejne dobre wieści są bliżej niż dalej.

Bez wątpienia jednak, poza kwestią prywatyzacji, kibice Górnika Zabrze czekają na poprawę gry swojego zespołu, który ostatni raz w lidze wygrał 2 listopada z Arką Gdynia 5:1. Od tamtego czasu Górnik jeden mecz zremisował, a aż trzy przegrał! Dalej jednak pozostaje liderem z 30 punktami na koncie. Kolejny mecz rozegra już w przyszłym roku - 31 stycznia u siebie z Piastem Gliwice.